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MPF新收益基金穩定派息自製長糧

【明報專訊】為滿足強積金（MPF）成員不同階段需求，近日有MPF供應商推出全新的強積金收益基金，投資於混合資產，包括環球定息證券、環球股票和房地產投資信託基金（REITs）等，標榜會穩定派息並自動再投資滾存資本。與此同時，該MPF供應商推出新的常行提取指示服務，當MPF成員屆退休年齡，可選擇按月、按季或按年從指定強積金保守基金提取累算權益，聲稱如同「自製長糧」。

明報記者 袁國守

永明上周推出新的MPF成分基金，名為「強積金收益基金」，賣點是以穩定派息並自動再投資滾存資本為目標，協助MPF成員在退休前累積儲備。隨着此新的基金推出，永明的強積金成分基金由18隻增加至19隻。永明強積金收益基金透過投資於混合資產，包括環球定息證券、環球股票和REITs等，為投資者提供中至長期的穩定收益及資本增長。

股息將自動再投資 助累積儲備

該基金將於基金成立後的第7個月，或由投資經理-永明資產管理（香港）建議且受託人或投資經理認為合適的任何其他月份，定期向成員的強積金戶口分發派息。但要留意，派發息率並不保證，派息可從資本中分派，並根據記錄日強積金成員的年齡，自動再投資於永明強積金收益基金或永明強積金保守基金，60歲以下持有人獲派的股息將自動再投資永明強積金收益基金，60歲或以上則會再投資永明強積金保守基金。

為配合新推基金，永明同步推出新的常行提取指示服務，當強積金成員年屆65歲退休年齡，或60歲提早退休年齡時，可選擇設置常行指示，按月、按季或按年從永明強積金保守基金提取累算權益，最低提取金額為1000港元。

還值得留意的是，定期及頻繁分發派息，並將該等派息再投資於永明強積金收益基金或永明強積金保守基金，將無可避免涉及一段投資空檔，其間派息並未被再投資，而該等派息因而（每月）重複受間斷市場風險所影響。從永明強積金收益基金或永明強積金保守基金得到的回報，或會因分發派息安排而受到負面或正面的影響，因為當派息被再投資時，其每單位資產淨值可能已升或已跌。因此，該等回報或會有別於具有類似投資組合，但不包含此類分發派息安排的成分基金，而未必總是對相關成員有利。

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，強積金制度自成立以來已經24年，愈來愈多強積金成員步入退休年齡，作為全球最長壽的地區之一，香港打工仔需要更全面的退休規劃，以應對可能長達超過廿年的退休生活。她表示，新增的常行提取指示服務，有別於過往需要逐次發出分期提取指示，當合資格強積金成員屆滿65歲退休年齡，又或60歲提早退休年齡時，可選擇常行指示，按月、按季或按年提取其於永明強積金保守基金下累算權益，相等於「自製長糧」，並將餘下的資金保留於強積金帳戶繼續投資。

永明：宜分散投資 免過度集中

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，雖然該公司不會為基金的年化回報率作任何指引，但參考類似由環球股票、債券和REITs形成的「4-4-2」配置組成的產品，年均回報率可以做到中等單位數，惟強調這數字是按過去表現推算，不代表未來回報。他表示，收益基金預留0%至30%的配置於現金、現金等值及貨幣市場工具，為市場上少見，主要考慮到基金以保本收息為目標，為應對市場波幅尤其股市，適當的現金配置有助分散風險。

展望2025年，永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡預料，環球經濟將維持強韌，但市場仍然存在各種不確定因素，包括特朗普再度入主白宮、美國貨幣政策等，風險不容忽視。她認為，投資者應考慮分散投資，避免過度集中於單一地區或投資工具的風險，亦可考慮防守較佳的策略，如低波幅和高股息策略等，並提醒強積金成員調配資產時，切勿一次過全數進出。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]