新世界盈警 股價逆市升近7%

高盛料負債率升至88%

該行指出，新世界已連續3個半年度錄得虧損，儘管虧損收窄，該行預期新世界將在上半年財年錄得淨虧損13億元，每股虧損約0.52元，較該行預期為低，維持新世界目標價5.1元及評級為「沽售」。高盛亦指出，根據新世界指2025年上半財年可能錄得持續經營業務核心經營溢利約為43.5億元至45.5億元之間，按其2024年上半財年核心經營溢利約為54億元、下半財年為15億元計算，2025年上半財年的核心經營溢利將按年降15%至19%。

摩根大通則指出，自2024年起新世界已見紅，認為投資者對公司持續虧損並不意外。由於新世界的流動資金壓力備受關注，認為在即將公布的業績中，其資產負債表更為重要，特別是最新的現金狀况及未抵押物業的規模。而且在業績簡報會上，相信投資者最想聽到管理層有關紓緩流動資金壓力的指引，包括資產出售、再融資計劃、控股股東的支持。

摩通指出，在2024財年新世界的淨資產負債率已高達85%，短期債務的現金涵蓋率小於1倍，目前公司的債券或永續債的價格已計及違約的可能性。最近外電指出，公司的貸款再融資進展順利，並可能加碼至為2027年及以後到期的銀行貸款再融資。

瑞銀報告則指出，估計新世界2025年財年上半年的核心基本虧損將擴大至52億元，相對於對上財年同期的11億元虧損，高於該行預期，受累開發項目減損費用介乎33億至35億元，同時亦高於該行對其今年6月底止全財年核心基本虧損32億元的預測。