moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐：中國今年GDP目標4.5%至5%

【明報專訊】全國人大會議將於3月5日召開，料將公布今年內地經濟增長目標、財政預算、政策目標，匯豐報告指出，預期由於美國有可能再增加中國進口貨品關稅，外部需求不明朗因素上升，內地或增加今年經濟增長目標靈活性，由去年的約5%，改為「約4.5%至5%」，並會強調加強內需政策以緩衝外需衝擊。匯豐現時預期今年內地GDP增長為4.5%。

今年料發債6.7萬億谷內需投資

市場關注內地今年增強財政政策的力度，匯豐預期今年官方赤字率會由3%升至4%，廣義赤字率由7.7%升至9.1%，料可提高GDP增速1.4個百分點。今年中央政府超長期國債發行額，將由去年的1萬億元（人民幣，下同）增至2.5萬億元，地方政府專項債券發行額由4萬億元增至4.2萬億元，合共6.7萬億元創歷來紀錄，推動投資和消費措施。

市場焦點落在消費刺激政策，匯豐指去年向兩新政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）投入3000億元取得成效，預期今年將增至7500億元，並將消費補貼擴大至服務行業。另外，內地加強社會安全網等結構性改革，可釋放更多消費能力。

投資方面，匯豐預期今年內地「兩重」基建（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設），將由去年7000億元增至7500億元，投資重點包括擴大新型城鎮化計劃，以及人工智能開發、新能源相關的新基建項目。今年初亦有傳地方政府專項債券資金可用於支持房地產，例如購買庫存和向房企融資等。

貨幣政策方面，匯豐指美國減息放緩增加人民幣波動，人行需要平衡多個目標，貨幣寬鬆會受到約制。該行預期，政策利率，即7天期逆回購操作利率於今年首三季各減0.1厘，年底見1.2厘，存款準備金率全年降0.5個百分點，並在國債發行加快後恢復在二級市場買債。