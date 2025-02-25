匯豐：中國今年GDP目標4.5%至5%

今年料發債6.7萬億谷內需投資

市場關注內地今年增強財政政策的力度，匯豐預期今年官方赤字率會由3%升至4%，廣義赤字率由7.7%升至9.1%，料可提高GDP增速1.4個百分點。今年中央政府超長期國債發行額，將由去年的1萬億元（人民幣，下同）增至2.5萬億元，地方政府專項債券發行額由4萬億元增至4.2萬億元，合共6.7萬億元創歷來紀錄，推動投資和消費措施。

市場焦點落在消費刺激政策，匯豐指去年向兩新政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）投入3000億元取得成效，預期今年將增至7500億元，並將消費補貼擴大至服務行業。另外，內地加強社會安全網等結構性改革，可釋放更多消費能力。

投資方面，匯豐預期今年內地「兩重」基建（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設），將由去年7000億元增至7500億元，投資重點包括擴大新型城鎮化計劃，以及人工智能開發、新能源相關的新基建項目。今年初亦有傳地方政府專項債券資金可用於支持房地產，例如購買庫存和向房企融資等。

貨幣政策方面，匯豐指美國減息放緩增加人民幣波動，人行需要平衡多個目標，貨幣寬鬆會受到約制。該行預期，政策利率，即7天期逆回購操作利率於今年首三季各減0.1厘，年底見1.2厘，存款準備金率全年降0.5個百分點，並在國債發行加快後恢復在二級市場買債。