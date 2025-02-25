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蜜雪孖展破萬億 挑戰第二大「凍資王」

【明報專訊】內地知名茶飲品牌蜜雪冰城（2097）上周五（21日）開始首次公開招股（IPO），反應熱烈。截至昨晚，其招股獲得的孖展借貸資金約達1.15萬億元，有望挑戰歷史新股「凍資」第二大的快手（1024）約1.26萬億元紀錄（見圖）。

根據蜜雪冰城的公開發售部分集資額3.45億元計算，此次超額認購倍數高達3316倍。其中，富途證券借出孖展資金最多，達6894.77億元；其次是輝立證券的2000億元，信誠證券和老虎國際分別借出1000億元及701.65億元，耀才證券則借出320億元。不過，值得注意的是，自新股結算平台FINI推出後，券商僅需預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，而不必鎖定超額認購的全部資金，與上次2021年快手認購的情况明顯有區別。

蜜雪冰城發售股份未計超額配售僅佔公司擴大後股本的4.5％，最低入場費逾兩萬元；5名基石投資者亦已認購發售股份的45％，或反映承銷團希望貨源集中。同時，集團獲聯交所豁免海外業務分拆的3年限制規定。蜜雪冰城將於明天中午截止認購。

壁仞科技擬港IPO

另一方面，彭博引述消息稱，內地人工智能企業上海壁仞科技正考慮於香港IPO，擬募資約3億美元（約23.4億港元）。該公司正與中金、中銀國際及平安證券洽談潛在合作，可能於今年內發行股票，壁仞及相關券商未有就報道置評。

明報記者

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