黃雯怡：聯想受惠AI熱 收入增長可觀

阿里巴巴2024財年第四季資本支出317億元（人民幣，下同），環比增80%，遠超預期。CEO吳泳銘宣布，未來3年阿里將投入超過3800億元，用於建設雲和AI硬件基礎設施。消息帶動一眾算力、服務器企業大漲。聯想（0992）作為領先AI服務器供應商，將受惠於AI應用開發熱潮及雲廠商資本支出增加，料其ISG業務可延續高速增長。據聯想截至去年12月底止業績，第三季收入按年升20%，純利升105.6%，經調整淨利潤4.3億美元，同比增長20%；收入和純利增長均勝市場預期。相信未來在互聯網巨頭資本支出增加下，AI服務器需求將續提升。

另外，DeepSeek的出現，有助於AI應用的普及化，帶動AIPC需求增長。據IDC數據，2024年第四季度聯想PC出貨量同比增長4.8%，優於同期市場增速的2.4%。其去年4月發布的AI智能助理「小天」已接入DeepSeek，同時與DeepSeek聯合推出了基於DeepSeek模型的一體機解决方案。這都將推動AIPC在中國滲透率提升。基於AIPC潛在換機潮及AI服務器需求提升，聯想今年下半年至明年收入增速可觀，可趁回吐至12.8元左右吸納，上望15.5元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]