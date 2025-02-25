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梁天卓：單親小孩人力資本發展面臨挑戰

【明報專訊】最近「混血肥仔」出軌事件成為討論焦點，就算網友互相反駁他的個人行為，但更值得注意的是他兩個女兒的未來。孩子在親子關係不穩定中成長，可能面臨許多挑戰。雖然離婚已成為現代社會中普遍的現象，但單親家庭對兒童的影響仍然值得我們深入探討。

第一件事，是小朋友從此需要學會接受親子關係之間的不穩定嗎？雖然離婚已很普遍，但這不代表孩子就不會受到影響。深入觀察，單親家庭對兒童的成長有深遠的影響，而其中一個重要的結果就是人力資本的累積。

父母乏時間傳遞經驗予孩子

根據最新的研究，單親父母在孩子人力資本的發展方面會有影響，無法充分利用經驗來提升他們的未來發展。研究發現，單親父母並非不想活用時間培養孩子，而是經濟壓力讓他們必須投入更多的時間於工作，自然無法傳遞相同經歷和經驗給孩子。

這意味着，單親家庭的孩子在學業或早期人力資本的發展上尤為落後，可能連學語言、科學等學科的提升機會都較小。

除了父母陪伴時間較少，資源較少也是一個關鍵因素。研究顯示，雖然單親父母可能會活用其有的經濟資源在孩子教育上，但一個單親家庭較少有多餘資金來支持孩子的補習、研學團、參與社會活動等等，致使孩子可能錯過了能對他們未來人力資本增值有幫助的機會。

或較難透過努力轉變經濟狀况

因此，在經濟與教育資源之間尋求平衡，單親家庭孩子在人力資本發展限制下，最終可能就是較難適應社會經濟的變化和發展趨勢，較難透過個人努力轉變經濟狀况。

這亦難怪，全職媽媽在離婚時都會要求離婚後的生活安排有一些基本的保障。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]