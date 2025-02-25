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薛偉傑：Tesla早期投資者警告：四因素或累今年股價腰斬

【明報專訊】擁有一部Tesla（特斯拉）（美：TSLA）的電動車，曾經被視為潮人的象徵。但隨着內地的電動車生產商崛起，以小步快跑、頻密推出新型號、更高的續航力和性價比作競爭，Tesla的優勢已不及以往明顯。再加上Tesla脫離基本因素的極高市盈率，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期又涉足政壇，出現不少爭議言行，有Tesla的早期投資者警告，該公司的股價有可能在今年大幅下跌一半！

格伯川崎財富管理公司乃Tesla的早期機構投資者，曾經因為Tesla股價自2019年以來的持續飈升而賺個盆滿缽滿。但儘管之前的投資獲利頗豐，該公司去年卻多次拋售Tesla的股票。2月22日，該公司的共同創辦人、總裁兼行政總裁羅斯‧格伯（Ross Gerber）接受《Business Insider》訪問時，再次對Tesla的股價發表悲觀觀點，指出以下四大因素可能導致Tesla的股價今年下跌多達50％。

自動駕駛系統被指落後

第一，Tesla的全自動輔助駕駛系統（FSD）行不通，馬斯克計劃今年6月在得州奧斯汀推出自動駕駛計程車網絡的目標太過激進。他認為，馬斯克堅持，Tesla的FSD只需要使用鏡頭，毋須安裝成本較高但其他自動駕駛系統普遍使用的激光雷達（LiDAR），乃一大錯誤，Tesla將會因此而碰壁。他更表示，Tesla在自動駕駛系統方面已經落後了，反而Alphabet旗下的子公司Waymo的自動駕駛系統比較安全。

第二，馬斯克的瓣數太多，難免分心。馬斯克既要經營Tesla、SpaceX、Neuralink、xAI、X等多家科技公司，又經常親自在社交媒體X上發表文章，現在更加要帶領「政府效率部」（DOGE），大刀闊斧整頓美國政府各部門，以削減財政赤字。再加上馬斯克本身已經是十多個年幼孩子的父親，可以肯定，他一日24小時也不夠用。格伯表示：「他100％專注於人工智能，這對Tesla的不利影響大於對xAI和其他所有業務的有利影響，因為他已經不在Tesla工作了。」

馬斯克瓣數太多

第三，Tesla的電動車銷售放緩，而比亞迪（1211）已開始對它構成威脅。雖然部分投資者對Tesla的炒作集中在其自動駕駛系統和機械人的雄心壯志上，但銷售電動汽車仍然是該公司的核心業務，而這項業務已開始放緩。Tesla去年在全球交付了大約179萬輛電動車，比2023年下跌1.1％，首次出現了年度下滑。Tesla在全球主要三大市場當中，只有中國大陸市場的交付量去年增長8.8％，美國和歐洲市場則分別下跌了5.1％和10.5％。格伯認為，來自比亞迪日益激烈的競爭，對Tesla在美國以外的電動車業務構成威脅。

而Tesla面對另一個威脅，是馬斯克和美國總統特朗普的密切關係，以及他近期的種種爭議言行，例如疑似納粹的敬禮手勢、公開力挺極右派的德國另類選擇黨（AfD），已經激怒了美國和歐洲不少消費者，產生抵制情緒。

愈來愈多的Tesla電動車在美國被噴漆、砸車甚至縱火。美國不少Tesla車主現在要擔心，自己的愛車會因為馬斯克的爭議言行，而成為發泄的對象。近幾個星期，美國多個地區的Tesla門市外都出現了抗議群眾，試圖阻止其他人進入店內看車。更有個別門市不止一次被打砸門窗，店內的多輛Tesla電動車被人用紅色油漆噴上納粹字樣，甚至試圖縱火焚燒。如果說Tesla在美國市場的銷售前景不容樂觀的話，那麼它在歐洲市場更已經出現了嚴峻的雪崩態勢。今年1月，Tesla在德國、法國、挪威的新車註冊量，分別比去年同期大跌了59.5％、63％、38％。

第四，Tesla的市值太高。去年11月美國大選之後，隨着馬斯克斥資2.5億美元支持的特朗普再度當選總統，Tesla的股價由300多美元一直上漲到去年12月18日的高位488.54美元，市值也創下了1.5萬億美元的新高。但之後，Tesla的股價就開始下滑，現時已經比其歷史高位回落了大約30％，完全回吐了美國大選之後的漲幅。儘管Tesla的股價已經大幅回落，其市值現時仍然超過1萬億美元，是豐田汽車的4倍。Tesla的市盈率更加高達166倍，是Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的53倍市盈率的3倍多。而傳統車企的市盈率只是大約10倍，內地新能源汽車巨頭比亞迪的市盈率也只是30餘倍。

今年1月初，摩根大通亦對Tesla的最新財報抱悲觀態度，對Tesla的目標價維持在135美元，較其現時股價有60％的下跌空間。格伯去年中已透露，由於擔心Tesla汽車的受歡迎程度正在下降，已經出售了大約6000萬美元的Tesla股票。在特朗普贏得美國總統大選之後，格伯去年12月初再表示，馬斯克和特朗普的關係即使有任何正面影響，也不會對Tesla產生多大影響。這些警告現在看來很有先見之明。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]