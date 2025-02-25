行政長官在2023年《施政報告》中提出設立100億元的「加速計劃」，並於去年九月正式推出。「加速計劃」為從事策略性產業（生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技）提供最多2億元的資助，以配對形式為相關企業在香港設立新智能生產設施，而雅各臣科研製藥有限公司旗下正美藥品有限公司成為首個在加速計劃下，獲新型工業評審委員會支持的項目。

支持本地企業實現新型工業化

創新科技及工業局局長孫東出席起動儀式時表示，政府為鼓勵企業利用創新科技實現智能化製造，去年初優化了「新型工業化資助計劃」，至今已有超過100條新智能生產線獲資助，計劃成效顯著；及至去年九月進一步推出了100億元的「新型工業加速計劃」，其中正美藥品提交的「加速計劃」申請為首宗獲新型工業評審委員會支持的項目，將於大埔創新園設置全新的廠房，建立全新藥品智能生產線，從事香港研發與製造，該項目體現了特區政府對推動香港新型工業化發展的堅定決心，為香港新型工業發展掀開了嶄新的篇章。

孫東續指出，發展科技創新為基礎的新實體經濟，是推動香港經濟高質量發展的重要動能，環顧周邊地區，全球科技發展的浪潮可謂洶湧澎湃，因此積極運用國家高質量發展的規劃，才能令香港不斷提升自身競爭力。特區政府會進一步「拆牆鬆綁」，從資金和用地等多方面滿足產業發展的需求，協助更多企業在香港設立新智能生產設施，支持香港創科產業的蓬勃發展。他已指示創新科技署加快「新型工業化資助計劃」及「加速計劃」的審批，期待未來會有更多成功案例，把香港研發、香港製造的品牌做大做強。

科技園提供全方位支援

香港科技園公司主席查毅超表示，科技園公司致力推動新製造，透過提供一流的基礎設施和配套服務，助企業達致成功。2021年開始將其位於大埔、元朗及將軍澳的三個工業邨重新定位成「創新園」，提供多層高效能工業空間，支援不同新興工業及創新製造的發展，並為業界提供全方位支援，加快本地研發及生產過程，推動高智能高增值的製造業，為香港經濟發展提供實質支持。他續指出，科技園將持續推動企業合作夥伴、投資者、研究人員和科技企業之間的合作，廣納高潛力的人才及企業，實現香港創科結合工業的長遠發展。

就着今次科技園公司與正美藥品的合作，香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示，正美藥品在香港已有超過60年歷史，而且一直是創新園的租客，在溝通過程中發現正美藥品有新的需求，希望引進採用全新製藥方法的生產線，因而與他們一起物色合適地點，從而找到現時位於大埔創新園的地方予他們作新廠房；加上特區政府有各項新型工業的資助計劃出台，進一步促成今次項目。

為藥品生產線引進全新科技

正美藥品擁有獨特且豐富的眼藥水生產經驗，是香港首家及現時唯一經PIC/S GMP認證在產的無菌眼藥水與注射劑製醫藥公司。雅各臣科研製藥有限公司主席及行政總裁岑廣業表示，正美藥品非常榮幸成為首宗「加速計劃」獲批項目，在科技園公司的積極協助之下，是次成功申請「加速計劃」大大加快了新生產線的建設，並且將在研發、質量保證和智能製造等領域創造約200個職位，增強香港在先進產業中的競爭優勢。此項目總投資額約為六億港元，「加速計劃」預計將投資兩億港元，支持正美藥品於總面積超過七萬呎的廠房，設立十條全新藥品智能生產線，工程預期於本年內開始，第一條生產線有望於2026年第四季試產及運作，其餘生產線預期於2028年年底完成，並期望所有生產線運作後兩至三年能達致收支平衡。

岑廣業進一步指出，全新藥品智能生產線加入了三大新技術，一是微丸控釋技術，將藥丸以特製方法壓縮成微丸，透過控制藥丸在人體適時釋放，從而減少藥物的副作用及提升療效；二是線上藥品檢測系統，以實時數據及人工智能技術，確定藥品的質量及包裝的完整性；三是引入智能化機械臂輔助生產，既能提升生產藥品的一致性及穩定性，亦能增加整體生產力。他續指出全新藥品智能製藥生產線包括眼藥水無菌生產線、固體劑型生產線、以及口服液藥物生產線，而此口服液藥物生產線將會繼續與本地大醫學院聯合開發用於治療白血病的專科藥物，未來將繼續與本地大專院校及科研機構繼續合作，繼續研發優質且價格合理的藥物，滿足患者需求，服務社區。

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