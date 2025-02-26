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關稅憂慮再現 恒指挫307點 連續3日成交逾3000億 北水淨流入220億1周最多

標籤：經濟

【明報專訊】美國總統特朗普表示，下月將如期向加拿大及墨西哥徵收新關稅，令市場對關稅憂慮再現，亞太區股市普遍偏軟，日經指數跌近1.4%、台股跌逾1%、韓國股市亦跌0.6%。特朗普上周五簽署「美國優先投資政策」行政命令，限制美國資金投資中國高科技行業，拖累中概股指數隔晚急跌逾5%，港股昨裂口低開逾600點，一度失守兩萬三關，之後跌幅收窄，收報23,034點，跌307點；科指曾跌逾4%，創逾3個月最大跌幅，惟大市成交連續第3個交易日逾3000億元；北水淨入亦見一周最多。

明報記者

恒指大幅低開625點，午後跌幅曾收窄至93點，但尾市跌幅再度擴大，最終收報23,034點，10天線（現處約22,742點）失而復得。國指跌1.4%，報8499點；科指曾跌最多4.35%，是去年11月12日後最大跌幅，收市跌1.6%，報5698點。大市成交減少7%至3295億元；北水淨流入增加60%至220億元，是2月18日後最多；淨買入最多的是阿里巴巴（9988）、盈富基金（2800）及騰訊（0700），金額分別達66.5億元、52.3億元及22億元。

科技股普遍走軟 美團跌近半成

科技股普遍繼續走軟，美團（3690）跌近半成；阿里巴巴曾跌最多7.89%，是去年10月8日後最大跌幅，收報130.6元，跌3.76%；騰訊跌2.5%。攜程（9961）績後急挫近12%，為表現最差藍籌。

車股逆市升 理想汽車升逾12%

汽車相關股份逆市做好，理想汽車 （2015） 升12.5%；小米 （1810） 逆市創新高，與吉利（0175）齊升3%，為表現最好3隻藍籌。

瑞銀早前發表報告指出，有關「美國優先投資政策」行政命令，中國AI供應鏈上的公司，包括硬件、軟件、及網絡公司能會受到影響；在美國上市的中國ADR也會面臨VIE（可變利益實體）架構審查，以及潛在新一輪審計標準審查帶來的不確定性所影響。根據該行之前估計，受到美國全面投資禁令的股票，在一年內下跌23%。該行指出，考慮到近期AI相關股份股價強勁，「禁投令」消息可能觸發投資者減持相關股份或先行獲利。

瑞銀：倘美禁投資 股票1年內跌23%

獨立股評人熊麗萍表示，「美國優先投資政策」對市場心理上有影響，成為昨日港股沽貨藉口，但她認為實際影響未必很大，以往都曾做過，如限制投資中資電訊股等，故認為今次影響不及上次般大。至於關稅影響，則要繼續觀望，預料大市先行調整及消化，強勢科網股仍有力再向上。