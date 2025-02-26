moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

DeepSeek據報盡早推新版本 內地科企增購Nvidia晶片

【明報專訊】路透社引述3名熟悉DeepSeek公司的消息人士透露，該公司正加速推出R1模型的後繼版本。其中兩名消息人士表示，DeepSeek原計劃於5月初發布 R2，但現在希望能盡早推出，具體時間未透露。

路透社亦引述消息報道，由於DeepSeek人工智能（AI）語言模型需求急增，中國科技巨擘如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）和字節跳動（ByteDance）均「大幅增加」對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）H20晶片的訂單。

小型企業也採購H20晶片伺服器

報道引述兩位知情人士透露，這些中國科技巨擘增加採購不僅是為了滿足內部對先進AI晶片的需求，亦透過雲計算服務以支援企業使用AI工具。

此外，一名中國伺服器製造商表示，以往僅有金融和電信等資金雄厚的企業會購買配備AI計算系統的伺服器，但如今醫療、教育等小型企業也開始採購搭載DeepSeek模型與H20晶片的伺服器。

Nvidia未對來自中國市場的H20晶片需求作出具體回應，但強調該產品在競爭激烈的市場中憑實力取勝。至於騰訊、字節跳動 和阿里巴巴，則未回應置評請求。

美荷日官員擬限維護華半導體設備

另一方面，彭博引述消息表示，特朗普政府官員最近與日本和荷蘭的對口官員會面，討論有關限制東京電子（Tokyo Electron）和ASML Holding NV等公司工程師在中國維護半導體設備的問題。美方此舉旨在促使盟友加強對中國半導體設備產業的限制，相關企業包括Lam Research、KLA和應用材料（Applied Materials）。報道還提及，特朗普政府計劃進一步收緊對部分Nvidia晶片的出口管制。