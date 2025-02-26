moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐料中電前景樂觀 或增派息

【明報專訊】中電控股（0002）周一公布去年全年業績，盈利好過預期，匯豐展望該股前景樂觀，料有望增加派息，並列為該行在港最喜愛的公用股。不過，花旗則憂慮內地電價下調，會影響中電盈利。

中電昨日收報65.25元，升1.73%。匯豐維持中電「買入」評級，目標價由原先的76元提高至78元。該行相信中電旗下澳洲EnergyAustralia（EA）已準備好因應當地能源批發價錢大幅波動而受惠，香港發電業務會進一步改善，內地核電廠完成維修後產能將會增加，最終有助支持中電增長，調升今年盈利預測2%。因應中電聚焦核心及如印度等高增長市場，料回報更佳，取得的內部回報率最少為雙位數字，會比EA好。

大和則透露，中電擬將內地可再生能源發電組合規模到2029年倍增至6吉瓦，料之後每年投資40億元，實現低雙位數字內部回報。又估計中電透過離岸融資，或趁內地息口低境內融資，甚至找來外部投資者。

花旗憂內地電價降 影響中電盈利

花旗預期，因應今年內地核電價回落，預期中電內地業務今年盈利按年減少4%至17.75億元，並因而分別調低中電2025、26年度純利預測2%，及目標價2.5%至78元。花旗指中電去年業績焦點之一，在於去年派息按年升1.6%至3.15元，是2020年以來首次增加派息，又認為中電有足夠電力供應，滿足2024至2029年准許利潤計劃期間，佔本港售電量8.6%的數據中心用電需求。