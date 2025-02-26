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蜜雪冰城孖展認購1.68萬億成「凍資王」

標籤：經濟

【明報專訊】內地知名茶飲品牌蜜雪冰城（2097）今日中午截止招股，截至昨晚公開發售部分孖展認購金額進一步增至約1.68萬億元，已超過擱置上市的螞蟻集團「凍資」約1.3萬億元紀錄。若單計成功上市的公司，蜜雪冰城亦超越快手（1024）約1.26萬億元凍資額，成為新股市場史上「凍資王」。

超購達4862倍

根據蜜雪冰城的公開發售部分集資額3.45億元計算，超額認購倍數暫高達4862倍。其中，富途證券借出孖展資金最多，達9707億元；其次是輝立證券的3060億元，信誠證券和老虎國際分別借出1600億元及1049億元，華泰國際則借出556億元。

A股先導智能昨申港上市

此外，A股上市公司先導智能（深：300450）昨日向港交所提交上市申請，中信証券及摩根大通為聯席保薦人，早前市場消息指出，公司擬來港集資最多39億元。

據初步招股資料，先導智能為全球領先的高端智能裝備平台型企業，為眾多新興、高端製造產業提供智能製造裝備及解決方案，所交付的設備及解決方案廣泛分佈於全球範圍內的鋰電池、光伏電池及3C電子產品製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域。

根據弗若斯特沙利文資料，按2024年訂單價值計，先導智能是全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商，佔據全球市場9.1%的份額。財務方面，去年首3季集團收入90.38億元（人民幣，下同），按年跌30.85%；期內賺5.87億元，按年跌74.74%。

赤峰黃金或周內開始招股

另一方面，A股赤峰黃金（滬：600988）將於明日舉行新聞發布會，料有機周內開始招股。

明報記者 邱潤青