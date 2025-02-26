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港上月進出口表現齊勝預期 對美出口轉升15％ 分析：或與關稅快落實有關

【明報專訊】政府統計處公布本港1月進出口數據，出口增速顯著放緩，按年增0.1％，但勝於市場預期的2.9％跌幅；進口由跌轉升，按年增長0.5％，同樣勝於預期的2.7％跌幅。貿易順差錄得21億元，而市場原先預計將出現90億元逆差。分析認為，美國1月暫未對華加徵關稅，或成為出口至美國貨品表現穩定的原因之一。

明報記者 黃志偉

按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升0.4％。其中，輸往中國內地的出口由升轉跌，按年下滑2.1％（見表），為去年2月以來再度錄得跌幅；對印度出口則大跌22.3％，連跌11個月。然而，對美國出口則由跌轉升14.8％，而輸往越南的增幅進一步擴大至73.9％，創近13年來最大升幅。進口方面，來自法國的進口按年大增1.42倍，馬來西亞與越南分別增長52.7％及48.4％；相反，來自韓國、美國及中國內地的進口則分別下降18.8％、16.2％及8.9％。

輸往越南增74％ 創近13年最大升幅

從貨品類別來看，「辦公室機器和自動資料處理儀器」的出口按年增長40.6％，進口亦升52.7％；「電動機械、儀器和用具及零件」出口雖跌2.2％，但進口上升4.4％；而「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口與進口分別下滑8.1％及16％。

政府發言人表示，1月出口增速放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。因此，須待2月數據公布後，將兩者合併分析，以更有效評估實際情况。展望未來，貿易保護主義升溫，會繼續影響香港的出口表現。

政府發言人：須待2月數據合併分析

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，越南等東盟國家為香港第二大貿易伙伴，這些市場主要進口半製成品，經當地加工後再出口至其他國家，而中國所需的部分零部件在當地進行組裝生產，預料相關生意或可維持穩定。至於輸往美國的出口錄得逾一成升幅，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，美國1月暫未對華加徵關稅，或是支持輸美貨品出口的原因之一。不過，美國2月起對進口中國貨品加徵10％關稅，預料會繼續為香港外貿表現帶來挑戰。

他又指出，內地有望推出更多具體措施刺激內需，或有助帶動內地需求，加上新興亞洲地區如越南等的經濟表現強勁，可望抵消部分負面因素。