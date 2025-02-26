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私募基金據報洽購 星巴克中國業務

標籤：經濟

【明報專訊】據路透社引述多名知情人士透露，KKR、方源資本（Fountain Vest）和太盟投資集團（PAG）等多家私募基金有意收購星巴克中國業務的股權。同時，包括華潤集團和美團（3690）在內的中國企業，同樣被作為潛在買家接觸洽談。

內地銷售額連跌4季

消息人士稱，星巴克執行副總裁兼首席財務官Rachel Ruggeri將於數周內率高管團隊訪華推進談判。此次談判旨在應對其全球第二大市場——中國面臨的增長困境。在經濟增速放緩、消費需求不振的背景下，星巴克在中國的銷售額已連續4個季度下滑。截至2024年12月29日的季度，星巴克中國銷售額按年下降了6％。雖然星巴克未對具體交易置評，但消息人士稱，星巴克可能傾向於通過特許經營協議，與戰略合作伙伴達成股權出售計劃，該交易有望使星巴克中國業務估值超過10億美元。

估值逾10億美元

星巴克首席執行官Brian Niccol自去年8月上任以來，面臨諸多挑戰。近年來，中國咖啡市場競爭激烈，本土品牌崛起給星巴克帶來巨大壓力。瑞幸咖啡憑藉低價策略和下沉市場的廣泛佈局，搶佔了大量市場份額。

同時，蜜雪冰城（2097）、庫迪等低價連鎖品牌快速擴張，也衝擊星巴克的市場地位。星巴克在本周一宣布削減1100個公司崗位。

消息人士稱，若星巴克最終敲定特許經營協議，將效仿百勝餐飲集團的模式。2016年春華資本和螞蟻金服收購百勝中國業務股權，推動百勝中國（9987）獨立上市。