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保誠調查：不足四成Gen Alpha父母為子女儲蓄

標籤：經濟

【明報專訊】保誠（2378）旗下保誠保險昨日發布全新「保誠財務健康指數」調查，結果顯示港人財務健康整體得分較去年上升4.9分至58分（滿分100分），反映大眾對財務狀况的信心增強。

財務安全感自由度俱增

是次訪問了700名18至60歲的受訪者，旨在探究大眾財務健康狀况。相較去年，今年調查顯示，在「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」以及「未來財務自由度」這4項評估指標的得分均呈上升趨勢。其中，「現時財務自由度」的升幅最為顯著，按年增長6.1分。

在Gen Alpha（2010至 2024年出生）父母這一群體中，其財務健康指數達62.3分，高於整體水平58分，尤其對「未來財務自由度」更有信心，但在子女培養和財富傳承方面存在問題，例如在子女支援上，超過七成父母尊重並支持子女個性興趣發展，近半數稱有培養計劃，而已有相關計劃並付諸實際行動者僅三成。保誠首席客戶及市場拓展總監蔡明雄又指出，94％Gen Alpha父母計劃供養子女至25歲，惟只有37％已為子女未來儲蓄。此外於財富傳承方面，62％父母依賴家庭積蓄支持子女，但63％認同「富不過二代」，反映出港人財富傳承信心不足。

針對財富傳承需求，保誠推出多元貨幣計劃應對缺口。保誠首席產品管理總監馮偉成指出，計劃將提供階段性資金支取功能，協助客戶實現財務自由及無間財富傳承。