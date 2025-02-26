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新意網半年多賺11％ 不派息

【明報專訊】新意網（1686）受惠於新數據中心收入帶動，加上旗下將軍澳MEGA IDC第一期試業及現有數據中心平穩增長，去年底止中期股東應佔溢利按年增長11％至4.84億元；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則達10.53億元，亦按年增長17％，不派中期息。

新意網指出，眾多雲端/人工智能客戶選擇集團位於香港的數據中心。金融機構及企業亦不斷提高對數據中心服務的標準，日益注重營運可持續性及靈活性，這使他們能在市場上獲取溢價空間。由於將軍澳MEGA IDC第一期取得正面迴響，新意網表示，已着手建設MEGA IDC第二期，將增加約35萬方呎總樓面面積。第二期計劃於2026/27年度竣工。同時，該項目的第一期已經度過資本支出的高峰期。

批科技園拖延失職 欠公眾解釋

主席郭炳聯在業績公告又批評，自2022年5月其針對香港科技園公司的司法覆核案件中勝訴，科技園之後揭發HKCOLO及NTT Com Asia Ltd在內的營運商的多項違規行為，但是至今採取的唯一具體強制行動為對HKCOLO發出傳票，甚至兩年多後NTT仍未完成整改。他形容，這種拖延的態度令人失望，科技園尚欠給公眾一個圓滿解釋，亦有失職之嫌，呼籲科技園向公眾提供公開及深入的解決方案。