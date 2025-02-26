光大水務去年少賺14％ 末期息按年持平

擬攻東南亞中東市場

他續稱，集團已在去年於印尼涉足供水項目，屬輕資產運作，相信今年比去年有更多收穫。目前海外業務佔比很少，但通過「走出去」，他相信經過3至5年發展會在境外業務有更大作為。集團亦在調研中東市場發展，此前他們已在落實阿聯酋阿布扎比造紙廠廢水回用項目工藝包服務協議，此後他們繼續跟進其他好的機遇。

集團財務管理部總經理葛丹表示，雖然集團去年毛利跌7％，股東應佔利潤亦跌，但這主要與去年有一次過項目錄得1.5億元收入有關。她相信，隨着未來進一步發展存量項目，該等項目亦穩中增量，加上他們會開拓新業務、在輕資產發展上加大力度，並且部署海外發展，料業務及盈利表現有提升空間，可以保持穩中有升。

她還指，今年的派息比率為33％，相對過去5年則維持30％，在考慮到今年的財務狀况，並且出現淨現金流，因此提升派息比率。她稱，集團會在2025年進一步做好應收帳回收的工作。