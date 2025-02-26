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馬斯克介入政治惹反彈 Tesla上月歐銷量跌45%

【明報專訊】率領美國政府效率部（DOGE）的馬斯克高調介入歐洲政治，引起歐洲消費者反彈。歐洲汽車工業協會（ACEA）數據顯示，在歐洲電動車需求激增之際，馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在歐洲的銷量卻斷崖式暴跌。Tesla上月在歐洲的註冊量9945輛，按年大減45%。該股昨早段股價急挫逾8%。

歐整體電動車銷量增37%

Tesla上月在德國註冊了1277輛新車，是2021年7月以來最低的月度銷量。法國的註冊量亦按年大跌63%，是2022年8月以來最差的表現。不過歐洲市場1月整體的電動車銷量卻按年增長37%至16.6萬輛。這些數據包括歐盟、英國，以及挪威等歐洲主要電動車市場。

與奧迪在中國建立合作伙伴關係的上汽集團，1月在歐洲的銷量亦按年增長37%至2.3萬輛。此外，Tesla上月在英國的註冊量，首度不如比亞迪（1211）

Tesla上月在英國銷量下滑近8%，但英國同月的整體電動車銷量卻增長42%。

印尼解除iPhone 16禁售令

此外，彭博社引述知情人士稱，印尼政府已跟蘋果公司（美：AAPL）就解除iPhone 16系列的銷售禁令達成共識，雙方最快於本周簽署協議備忘錄，並舉行記者會宣布解禁。

為解除禁令，蘋果此前承諾將投資印尼的規模加碼至10億美元，以打造生產手機零件的工廠。

據報，除了建廠投資，蘋果也將訓練印尼當地人員投入產品研發。根據印尼政府規定，在當地銷售的智能手機，須包含至少35%的本土製造零件，由於蘋果未能符合上述條件，印尼政府於去年10月宣布禁止銷售iPhone 16系列。

（綜合報道）

[國際金融]