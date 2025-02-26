姜靜：日圓短期需留意關稅威脅

日本1月全國CPI和核心CPI升幅分別加快至4%和3.2%，創19個月以上的高位，主要是由食品、交通價格上漲帶動。通脹熾熱的同時，加薪潮亦在蔓延，目前，多家日本公司已經表示今年打算將薪酬上調超過5%，工會亦呼籲企業在今年「春鬥」談判中加薪5%至6%。

由於目前通脹趨勢和薪資增長都符合加息的條件，加上日本政府推出高達2500億美元的刺激方案，消除未來經濟增長的不確定性，相信日央行未來加息只是時機和幅度問題。筆者所在的研究團隊估計，日央行將在2025年繼續推進貨幣政策正常化，在年底前調高政策利率至1厘（即加息兩次，每次0.25厘）。事實上，早前日本兩年期國債收益率攀上2008年來的新高0.82厘，亦是反映市場對日央行持續加息的預期。

美聯儲與日央行的貨幣政策分歧擴大，料支持日圓逐步走强，然而日圓的前景仍可能受美國關稅政策拖累。日本汽車是美國市場中最受歡迎的車款之一，全年汽車出口貨值達到400億美元以上，同時日本對農產品入口徵收高額關稅（大米和肉類入口的關稅率分別高達200%和20%），因此美國對等關稅的落實或威脅日本出口。目前，日本正積極尋求豁免關稅，若能成功豁免，相信對日圓有進一步支持。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]