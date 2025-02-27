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活在灣區：大灣區逛動物園 門票可低至20元

【明報專訊】最近海洋公園的一對港產大熊貓龍鳳胎正式與公眾見面，引發一股熊貓熱潮。大灣區內值得探訪的可愛動物，又豈止熊貓，目前大灣區內城市的大型動物園或水族館選擇眾多，個別動物園門票更可低至20元人民幣，不失為假日親子「平遊」之選。

明報記者 劉敬華

隨着大灣區內交通愈來愈便捷，扶老攜幼北上遊動物園不再是艱巨的任務。要北上「平遊」動物園，廣州動物園是其中一個選擇，該動物園位於廣州越秀區，鄰近廣州地鐵動物園站，園區開放時間由上午8時正至下午6時正，下午5時起停止入園，成人門票收費20元人民幣，學生長者半價，1.2米以下兒童免費入場。根據廣州動物園網站的資訊，該園與北京動物園及上海動物園並稱全國三大市動物園，園區佔地面積達42公頃，設猛獸區、草食動物區、靈長動物區、飛禽大觀、兩棲爬行動物區等展區，園內飼養國內外400多種5000多隻動物（不含海洋動物），其中包括熊貓、長頸鹿、非洲象、河馬、非洲獅、華南虎、班馬及揚子鱷等。

廣州動物園逾5000隻動物

涉400多品種

去年廣州動物園內的廣州海洋館於擴建後重開，建築面積擴大至約2萬平方米，館內展示逾300種海洋生物，包括海豚、海獅、海豹及白鯨等。要留意的是，進入海洋館需另行購票，也可考慮透過網上旅遊平台購買套票，如於Trip.com銷售的「廣州海洋館日場門票+廣州動物園門票」成人票價為187.6港元，6歲以上小童票價為128.64港元。

清遠長隆森林王國

上月開始試業

除了廣州動物園外，要數大灣區內較為港人熟悉的動物主題公園，長隆系動物園必定榜上有名，旗下的清遠長隆森林王國於今年1月中開始試業，成為不少港人北上的新景點。根據長隆的官網資訊，該園區即日起至2月28日的營業時間為上午9時半至下午6時正，平日票價為260元人民幣，特定日票價為300元人民幣，高峰日票價為350元人民幣。有興趣遊覽該園的港人不妨留意網上旅遊平台的優惠，有機會以較低票價入場，如最近KKday便就該園區推出 1至3月限時優惠，由即日起至3月底止，周一至周日成人票價均為270港元（見表）。

留意網上旅遊平台

有機會買到低價門票

最近也有本港旅行社推出相關的純玩團，如新華旅遊的清遠長隆森林王國、清遠金沙湖畔酒店、關口集散兩天純玩團，優惠價團費每位649港元起，又如永安旅遊的清遠長隆國際旅遊度假區、清遠瞻雲度假酒店、「景源紅樹林景區」清遠樂園純玩兩天團，優惠價團費每位799港元起，但要留意不少價格較優惠的旅行團大多需於深圳集合和解散。

[活在灣區]