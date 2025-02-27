港交所設專線便利科企申上市 今年就每手買賣諮詢市場 優化輪證等發行機制

明報記者 江陵凱、歐陽偉昉

消息人士解釋，港交所現已設有上市前查詢熱線，供投行及潛在發行人查詢，港交所有意將其制度化，並或由上市科成立專責小組，提前接觸科企，讓其了解自身是否符合上市要求。政府消息人士透露，是次「科企專線」不會改變上市門檻，但可於是次檢討中，去研究能否放寬有關上市條件等。

研機制方便中東東盟企業第二上市

《預算案》亦提到檢視上市規例和安排，改善審批流程。政府消息人士稱，上市規例和安排檢視的範圍廣闊，暫未有新措施方向，稱將「成熟一項，推出一項」，如早前引入合資格A股公司快速審批機制後，會研究會否有機制亦可方便中東及東盟企業來港第二上市。

陳茂波於新一份財案中提出，港交所將就結構性產品發行機制提出優化建議，務求為產品上市和交易提供更大彈性。消息人士稱，港交所將就窩輪及牛熊證等結架性產品提出優化上市及交易機制建議，諮詢工作將會由證監會主導。

證監快公布諮詢放寬衍生工具持倉

至於《預算案》提及增加衍生工具持倉限額，政府消息人士稱，證監會將於未來數日公布諮詢文件，預計涉及恒指、國指及科指。證監會上一輪放寬衍生工具持倉上限，是在2023年12月經諮詢後實施，並將資產管理人的合約持倉限額，與一般持有人的持倉限額分開計算。

至於人民幣及債市方面，陳茂波表示，證監會及金管局已成立專組制訂路線圖，涵蓋發展一級及二級債券和貨幣市場，以及提升基礎設施，政府也將於下半年舉辦旗艦論壇。他續稱，金管局準備發行第三批代幣化債券，並繼續通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行數碼證券，並積極探討將已發行的傳統債券代幣化。政府亦會將代幣化債券發行恆常化。另外，政府已就人民幣櫃台交易，以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，盼於明年提出立法建議。

研設退市後場外交易機制等

《預算案》亦提到檢討股票每手股數制度，消息指將於今年內諮詢市場。《預算案》亦提到多項市場正在推進中的優化措施，包括研究設退市後場外交易機制、結算周期基建優化配合T+1（交易後一個營業日）、推離岸國債期貨，以及將房託基金（REITs）納入互聯互通等。

[2025/26預算案]