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陳茂波：今年GDP實質增長預測2%至3%

【明報專訊】香港經濟去年（2024年）溫和增長2.5%，財政司長陳茂波預計，2025年GDP全年實質增長介乎2%至3%，是過去5年內幅度較審慎的一年。政府編制的經濟展望形容，今年外圍環境面對「巨大的不確定性」，但相信環球經濟增長支持香港整體出口增長。

整體通脹率料1.8%

物價方面，陳茂波預期因經濟增長面對本地成本壓力，預計今年基本通脹率及整體通脹率分別1.5%和1.8%，而外圍價格雖因地緣政治局勢有風險，但預計大致可控。2024年度基本及整體通脹率分別為1.1%和1.7%。

政府經濟增長基於兩大假設，包括地緣政治緊張局勢和貿易摩擦「不會進一步顯著惡化」，以及環球貨幣維持整體寬鬆的趨勢。陳茂波去年曾公布2024年度GDP預測增2.5%至3.5%，最終2024度經濟增長為預測下限。政府預測在2026至2029年間，平均每年實質增長2.9%，也是2020年後預測新低。

展望2025年，政府預計美國可能因當地通脹壓力減慢減息步伐，香港整體出口也可能受美國貿易保護措施影響，但政府看好內地經濟維持穩定增長及環球經濟增長，支持整體貨物出口進一步增長。在2024年，香港對東盟及內地出口按年分別增加17%及一成，對美出口也止跌回升，按年升3.2%，歐盟出口跌幅由2023年跌一成四收窄至跌1.1%。

預算案又指「本地居民消費模式轉變」，2024年私人消費微跌0.6%，政府認為年底已有回穩迹象，相信市民就業收入增加、資產市場穩定發展，應可提振消費，但消費模式轉變或限制復蘇步伐。不過，政府引述企業調查數據，對營商及招聘意欲均有減弱趨勢。

[2025/26預算案]