百威亞太去年少賺15% 末期息增7%

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克（Jan Craps）於業績電話會議表示，對集團中長期業務表現充滿信心，今年在中國的業務重點為重新步上市場份額增長軌道。

受惠增派息 股價升逾一成

百威昨開市前公布業績，儘管季度業績遜預期，惟受惠增派股息消息，股價開市後做好，收市升10.46%，報8.66元，為第二最佳藍籌。去年第四季，集團啤酒銷量下跌13.1%至13.61億公升，收入11.42億美元，按年降11.7%。

集團指出，期內主要受中國主動去庫存管理、行業表現放緩及即飲渠道表現持續疲弱影響，但被韓國市場的強勁表現所部分抵消。季內毛利5.21億美元，跌15.6%，毛利率錄45.6%，按年跌2.1個百分點。全年計，由於中國市場疲弱，啤酒總銷量84.81億公升，按年下跌8.6%。收入62.46億美元，按年跌8.9%，主要受產品銷量下跌影響，毛利率則維持於50.4%。

短期受內地消費信心低迷影響

楊克指出，集團短期內在中國市場將面對消費者信心低迷的挑戰，但長遠而言，中國市場仍擁有巨大的利潤增長空間，集團在高端化啤酒市場仍佔據領先地位。

他續稱，集團的品牌組合在品牌力方面具優勢，今年將持續利用品牌組合及多元化營銷策略，爭取更高的市場佔有率。至於亞太區其他市場，楊克表示，雖然韓國整體行業仍相對疲軟，當前政治環境動盪也一定程度影響消費者情緒，但集團將繼續投資開發韓國高端化市場。此外，印度市場已成為百威全球四大市場之一，將是集團發展的新增長引擎。

百威亞太同日宣布，委任全球首席供應鏈運營官程衍俊接替楊克擔任首席執行官及聯席主席，自今年4月1日起生效。