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信置中期核心純利跌兩成

標籤：經濟

【明報專訊】信置（0083）公布，計及非現金項目的投資物業重估虧損4.07億元，截至2024年底的中期純利為18.2億元，按年跌三成，撇除投資物業公平值變動的影響後，中期核心純利為22.41億元，按年跌兩成，每股核心盈利0.26元，派中期息每股0.15元，按年持平。

信置中期收入38.54億元，按年跌近22%；當中物業銷售總收入24.48億元，按年跌六成；信置表示未來有多個新項目可供推售，包括中環ONE CENTRAL PLACE、油塘通風樓物業發展項目、元朗柏瓏III及將軍澳日出康城第十三期物業發展項目，項目均已取得預售樓花同意書。集團亦預期土瓜灣榮光街/崇安街發展項目將於今年獲發預售樓花同意書，而位於黃竹坑的海盈山部分單位於今年1月已推出發售。

淨租金收益跌6%

信置上半財年總租金收益為17.48億元，按年跌1.6%，主要是由於零售業面臨新挑戰；淨租金收益為13.77億元，按年跌6.3%，跌幅大於總租金收益，主因政府收費豁免/寬減終止，以及支付新物業的首張地稅及差餉繳款通知書所致。集團投資物業組合整體出租率為89%，按年跌1.3個百分點。中期酒店收入為7.94億元，經營溢利為2.61億元。

土儲方面，截至去年底內地、香港、新加坡及澳洲悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1940萬方呎，土地儲備足以應付集團未來數年的發展需要。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

淨現金增至逾458億

信置繼續維持淨現金狀態，截至2024年底擁有現金及銀行存款476.79億元，扣除借貸總額17.99億元，擁淨現金458.8億元，按年增逾6%。集團主席黃志祥指出，展望2025年，集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力。管理層強調穩健基礎、深入了解客戶需求、堅持可持續發展及追求卓越至關重要。公司將繼續提高生產力和效率，同時審慎管理財務。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對挑戰和把握機遇。