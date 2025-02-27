碧桂園：保交房仍為今年第一要務

為明年正常經營做好準備

楊惠妍會上多次提及「信心」二字，指對公司恢復正常經營非常有信心，因當前政策環境持續向好。她又指出，一線城市正逐步恢復，部分區域也呈現上升趨勢。從公司自身來看，碧桂園仍然有大量資產，有優秀的團隊、凝心聚力的文化及家族的持續支持，都為公司未來發展奠定了堅實基礎。

楊惠妍表示，希望每一位同事共同努力，推動公司逐步回歸到正常經營狀態，她又引用丘吉爾的名言「如果你堅持的時間夠長，就肯定會出現轉機。」

集團總裁莫斌稱，今年1月21日公司股票已復牌，境外債務重組提案也公布關鍵條款，並與7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，目前債務重組工作有序推進。他指2024全年交付房屋超38萬套，近3年累計交付約170萬套房屋。

由於今年保交房的體量仍然較大，據悉，今年上半年碧桂園將實行滾動預算管理，每月進行復盤和調整。在支出端，要做到「抓大不放小」，嚴格控制每一筆開支，確保資源高效利用；在收入端，則要努力拓展和提升收入來源，為公司保交房和穩定經營提供支撐。