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標普：港財赤增 將削弱評級支持 下財年流動資產對GDP比率料跌至27%

【明報專訊】政府在《財政預算案》發表中期財政預測，撇除發債淨額後，預期2025/26年度將錄1628.58億元財政赤字，至2029/30年度仍錄赤字。評級機構標準普爾發表報告，表示《預算案》對香港信用評級不會有即時影響，但預期政府流動資產與GDP比率，於2025/26年度末跌至27%，較預期2023/24年度末的35%再低8個百分點，若比率持續下降，將令該行對香港評級的關鍵支持消失，增加評級下降風險。

明報記者 歐陽偉昉

標普去年5月給予香港長期信用評級為「AA+」，是第二高評級，評級展望為「穩定」，標普當時預期政府流動資產與GDP比率於2025/26年度仍有約33.9%，相關比率自2018/19年度約46.2%持續呈下跌趨勢。另外，標普預期2025/26年度赤字與GDP比率為5%，較本財年（2024/25年度）收窄1.2個百分點，不過赤字持續將削弱財政狀况對信貸評級的支持。

預算案對評級無即時影響

政府本年度料錄收入5595.78億元，較原預期低11.6%，標普指是由於去年與土地相關收入低於預期，惟社會對社福、教育和醫療有高需求，導致支出高企，該行預期2025/26年度很可能持續。政府在《預算案》引開源節流措施，並計劃從6個基金回撥620億元，佔GDP約1.9%，標普指若土地收入沒明顯復蘇，不認為香港可再增加財政儲備，不過政府預期2026/27年度可恢復盈餘，資本支出不會升，因此預計巨額赤字長期持續的風險不大，最終可扭轉財政緩衝消耗，有助支持該行維持對目前香港信用的評級。

大摩：港經濟充滿挑戰 偏向下行

政府預計至2029/30年度，每年發債增至最多1950億元，計入發債淨額後，政府2025/26年度預算赤字為GDP的2%，較本年度的2.7%收窄（見圖），預期至2028/29年度回復盈餘，期內政府債務與GDP比率將維持在12%至16.5%。標普指出，與類似信用評級地區相比，香港政府債務與GDP比率處於最低水平。摩根士丹利報告亦稱，相比其他已發展經濟體，本港中期預測內的16.5%仍屬健康水平，本港經濟充滿挑戰，政府推行順周期緊縮，雖然維持今年GDP增長2.2%預期，不過認為風險偏向下行。