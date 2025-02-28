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證監控黃百鳴 涉天馬影視內幕交易

【明報專訊】證監會昨天於東區裁判法院對商人黃栢鳴（藝名：黃百鳴）展開刑事法律程序，指其就傳遞娛樂（1326）（前稱「天馬影視」）的股份內幕交易。證監會指控約在2017年8月25日至10月17日期間，黃涉嫌慫使或促致另一人對天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息。

准20萬保釋 下月27日再訊

被告黃百鳴暫時毋須答辯，案件押後至2025年3月27日再訊。他亦獲准保釋，條件是他需要繳交20萬元的保釋金；於所提供的住址居住，並在住所有變更前通知警方；及他在離港前24小時通知證監會。在證監會的新聞稿內，未見披露涉案另一人的身分，以及黃百鳴及相關人士涉及內幕交易的股份數目及獲利金額等資料。

資料顯示，天馬影視在2017年10月18日上午9時申請暫停股份交易，待刋發內幕消息相關的公布；並於同日公布，黃百鳴一直與一名獨立第三方磋商出售所持13.258億股，涉51.08%股權，當時未達成協議，並於同日下午1時復牌。在證監會所指涉案期間的同年8月25日至10月17日，該股的市價由0.189元，升至期間尾段的0.275元，股價期間的升幅多達45.5%，涉案期間的平均價則約為0.194元。在該股於10月18日復牌後，股價進一步升至0.28元。

事隔6日，於同年10月23日天馬影視股份停牌，及後公布由時稱力量礦業（現稱力量發展）（1277）的控股股東張量，提出以每股0.319元，向黃百鳴及他的胞妹黃潔芳，收購天馬影視近15.24億股或58.71%股權，總代價4.86億元。每股要約價更相比該股在證監會指控期間的平均價0.194元，有溢價多達64.43%。由張量策動對天馬影視的收購完成後，公司易名為傳遞娛樂。

翻查資料，天馬影視為早年由黃百鳴創辦，他2012年安排天馬上市，是他控制的第二間上市公司，另一間為東方娛樂（0009）（現已易名金奧國際）。天馬影視先在創業板上市，然後到2015年才轉板到主板上市。黃百鳴成為少數能夠在港股市場，兩度將上市公司「殼」脫手的娛樂圈中人。