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赤峰黃金今起招股 引入紫金招金

標籤：經濟

【明報專訊】陸續有A股上市公司來港IPO，主要從事黃金採選及銷售業務的赤峰黃金（6693）（滬：600988）今日起至3月5日招股，發行2.06億股H股，其中10%在本港公開發售。招股價介乎13.72元至15.83元，相較昨日A股收市價有大約21%及32%折讓，集資最多32.6億元（見表）。

赤峰黃金是次引入兩名基石投資者，分別為紫金礦業（2899）及招金礦業（1818）之全資附屬公司，合共認購約7.45億元股份、大約佔是次集資額四分之一。而赤峰集資所得款項淨額約50%將用於未來5年升級現有礦場及勘探，40%用於未來3年收購海外礦產。集團執行董事兼行政總裁楊宜方表示，赤峰黃金目前已收購老撾及加納兩處礦產。為提高年產量，集團正評估潛在海外收購目標，會優先選擇在採礦業成熟並受當地政策支持的國家、收購具有較大規模的在產金礦資產，其中又以擁有露天礦山為首選。集團副總裁、財務總監兼公司秘書黃學斌表示，全球黃金需求量將穩步增長，預計至2028年全球黃金需求量年複合增長率為0.8%。而黃金生產成本近年持續上升，具有成本優勢的黃金企業將處於競爭優勢地位。2023年，集團黃金全維持成本為每盎司1179.1美元，較全球平均成本低12.6%。

A股紫光據報已選投行安排港上市

此外，彭博社引述消息人士指出，電子信息產業公司紫光股份（深：000938）已選定法國巴黎銀行、招銀國際及中信建投安排在港IPO事宜，及後或有更多銀行參與上市籌備。相關投行及紫光股份不予置評。早前彭博社曾報道，紫光股份計劃在香港集資約10億美元（約78億港元）。

明報記者 邱潤青