期指結算日港股曾升破24000 收市倒跌

小米新高後倒插6％ 成交456億

隔晚美股下跌，恒指昨日早上低開4點後一度倒升288點，高見24,076點，創3年高位。 但24,000關見初部阻力，沽壓增加，大市掉頭向下，午後一度轉跌346點，尾市跌幅收窄，全日收跌69點或0.3%，高低波幅635點。國指跌58點或0.7%，收報8734點；科指跌72點或1.2%，收報5881點。北水南下淨流入增加62%至169億元，連續5日淨流入，累計淨流入771億元，本月至今更累計淨流入逾1400億元，創4年新高。

蜜雪影子股奈雪急升21.5%

大市由汽車股與內需股力撐，比亞迪股份（1211）一度升穿400元，收升8.8元或2.3%報398.6元。吉利（0175）升6%收報18.98元，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）升逾6%分別報37元和86.75元，理想汽車（2015）曾升6%後倒跌0.7％至127.8元。海底撈（6862）升1.08元或6.8%至17.08元，是升幅最大藍籌股，九毛九（9922）升0.13元或4.2%至3.2元，蒙牛（2319）、安踏（2020）升超過2%分別報18.24元和88.65元；蜜雪集團（2097）招股凍資破紀錄，影子股奈雪的茶（2150）最多升42%，收升21.5%報2.15元，古茗（1364）亦升6.1%至12.4元。

周三齊升的「ATMXJ」全線下跌，小米發布小米SU7 Ultra和小米15 Ultra前夕股價曾最多升4.3%至58.7元，創上市新高後沽壓沉重，一度跌逾12%見51.4元，收跌5.7%至53.1元，騰訊控股（0700）跌6.1元或1.2%至495.4元。阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌近1%分別報135.7元和172.8元。匯豐研究指出，日前美國公布的「美國優先投資政策」對中資股影響有限，而美國投資者最重倉是阿里巴巴、騰訊及美團，因主要透過互惠基金持有，故不受此政策影響。

分析：後市回吐隨時過千點

資深股評人郭思治表示，大市於期指結算日雖然下跌收市，但由19,000幾點升至昨日高位結算，並曾升穿24,000點，已是預期之外，相信短期出現回吐整固屬正常。他提到小米昨日創新高後急回逾10%，多少為市場響起警鐘，下周兩會雖或有好消息公布，但近兩星期都已試過單日升逾900點，即使再有好消息也未必有力再上，建議投資者忍手及先行止賺，估計後市回吐隨時過千點。