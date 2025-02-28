港交所去年純利增10% 創新高 表現略勝預期 全年派息增一成

明報記者 江陵凱

港交所去年純利略高過預期，港交所昨升1%，收報365元，成交額63.8億元；對於去年港交所收入及其他收益增長，劉碧茵昨日於業績會中解釋，收入增長受現貨、衍生產品，以及商品市場等的成交量增加，帶動交易及結算費和LME收費上升，惟保證金投資收益淨額減少，而抵消部分升幅。

上季港股日均成交額增逾1倍

受惠於去年9月底內地出台一系列政策所推動，刺激港股交投增多，去年第四季港股日均成交金額（ADT）按年增1.05倍至1869億元。全年ADT升26%至1318億元，滬股通及深股通ADT按年升39%，另港股通ADT亦按年升55%。去年第四季北水交投佔大市成交額20.9%，日均達781億元（買賣盤成交合計），為2014年互聯互通開通以來的季度新高。

去年第四季交投增多的同時，港交所收取費用亦增加。去年第四季計，港交所交易費及交易系統使用費，按季升31%至22.1億元，結算及交收費亦按季升45%至15.3億元；全年計，交易費及交易系統使用費為71.9億元，按年升18%，結算及交收費47.2億元，按年升21%。

港交所去年投資收益淨額49.27億元，按年跌不足1%，按投資類別計，現金及銀行存款收益按年跌17%至36.6億元，而債券收益按年升1.48倍，約為9億元。

CEO：積極籌備科企專線

預算案提到港交所正積極籌備「科企專線」，港交所行政總裁陳翊庭表示，該所正籌備專線，一旦準備完畢會馬上公布。另她接受英國《金融時報》訪問亦提到，DeepSeek人工智能模型為「催化劑」，吸引國際投資者注意內地科技公司，更稱若為基金經理，需至少關注不同行業內企，便會發現估值仍很廉宜。