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銀娛去年多賺逾28%遜預期 末期息0.5元

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日公布去年全年業績，淨收益按年增長近22%至434.32億元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達121.88億港元，按年增長逾22%；股東應佔溢利達87.59億元，按年增長逾28%，較市場預期的91.1億元為少。每股派末期息0.5元。主席呂耀東表示，目前可動用資金達313億元，可供其向外包括到泰國發展；又指創辦人呂志和雖然逝世，但強調家族成員和諧令其可專注公司發展。

年內銀娛博彩收益總額411億元，按年升30%。中場、貴賓及角子機博彩收益總額分別為331億、53億及27億元，按年升25%、55%及52%。另外，去年第四季集團整體淨收益113億元，按年及按季增長9%及6%；同期經調整EBITDA為32億元，按年及按季分別增長15%及10%。

銀娛正推進澳門銀河第三、四期發展，財務總裁陳應達表示，累計投資達328億元。而呂耀東稱，集團正構思如何使用第四期旁的土地作下一期發展，當中包括主題公園；又稱集團可動用資金達313億元，可迎來新機會，看好於泰國發展綜合度假村的前景，已於當地設立團隊，待該國完成立法、便可跟進項目選址及規模等。

呂耀東：看好泰國綜合度假村前景

澳門博彩業務方面，呂耀東稱在農曆新年後旅客消費更多，料今年首兩個月賭收和預期相若，全年賭收可增至2400億澳門元。隨着澳門給予衛星場的過渡期於今年底到期，集團正與旗下華都娛樂場逾百名員工跟進，冀尋求完滿答案。

雖然銀娛的創辦人呂志和已離世，呂耀東強調，集團有400名管理團隊支持，加上家族成員分工合作、保持和諧，可讓他們同舟共濟，集中精力專注於企業發展上，因此預期集團未來的前景會如過往一樣好。