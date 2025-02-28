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新地中期核心純利增近18%

【明報專訊】新鴻基地產（0016）公布，截至2024年底的中期業績，在撇除投資物業公平值變動的影響後，核心純利按年增17.5%至104.63億元，每股核心盈利為3.61元；計及遞延稅項及非控股權益後之投資物業公平值減少20.34億元後，純利則為75.23億元，按年跌17.7%，每股盈利為2.6元。集團宣派中期每股0.95元，按年持平。

去年底負債比率降至17.8%

新地解釋，核心純利增加主要由於物業發展營業溢利入賬增加、財務成本減少，以及出售投資物業和因補償土地收回所帶來的收益帶動，但部分升幅被物業租金收入輕微跌幅及發展物業減值撥備所抵消。截至2024年底新地負債比率降至17.8%，利息覆蓋率維持在5倍的高水平。集團指，繼續致力加強利用人民幣債務融資，務求進一步平衡其人民幣資產和負債。

新地中期包括所佔合營企業和聯營公司的總收入為450.52億元，按年增32.8%，主要是由於香港物業發展收入增加所致。分部營業溢利為144.66億元，按年增0.8%。

港物業發展收入增逾3倍

截至2024年底中期，香港物業發展收入160.31億元，按年增3.44倍；毛利率為15%，較去年同期收窄19個百分點。同期內地物業發展收入則為6.17億元，按年跌61.3%。

截至2024年底，集團尚未確認收入的物業的合約銷售收入金額436億元，當中304億元來自香港，132億元來自內地。

土儲方面，截至去年底本港土儲約有5690萬方呎，當中約3760萬方呎為多元化的已落成物業；餘下部分中，約1290萬方呎為可供出售的發展中住宅，期內新地增添兩幅住宅用地。

投資物業方面，連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，集團的總租金收入按年輕微下跌1%至188.13億元，集團形容整體出租率亦維持在滿意水平。