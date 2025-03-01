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2月日均成交破紀錄 券商上調港交所目標價

【明報專訊】港交所（0388）本周三公布全年業績，純利和收入及其他收益創出新高，績後獲多家券商上調目標價（見表），大多數券商均指市場情緒改善，大市日均成交額（ADT）增加，且未來首次公開招股（IPO）數目有望增加，利好港交所ADT及收入上升。事實上，港交所2月ADT為2972億元，為有紀錄以來新高，超越去年10月的2550億元，以及2021年1月的2457億元（見圖）。

2月達2972億 超去年10月2550億

中金發報告稱，中國資產價值重估帶動市場交易活躍，該行亦提到2月初至該月26日以來，港股ADT為2852億元，當中科指成交額佔42%。中金續指出，若內地宏觀政策落地，加上科技主題投資情緒延續，有望帶動成交額上升。中金續稱，今年第一季北水佔大市成交額佔比達23%，北水換手率更達284%，遠高於港股整體換手率的145%。

中金表示，考慮到港股市場情緒改善，將原先港交所今、明兩年的盈利預測，分別上調7%和6%，並維持「跑贏大市」評級，上調目標價9%至435元。

匯豐報告指出，基於愈來愈多國際投資者參與港股市場，而匯豐原先預料港股今年ADT為1580億元，低於年初至本月26日實際ADT的2120億元，該行現將其預測上調至1860億元。匯豐續指出，預料今年港股換手率為110%，並會較2月份的約180%趨向正常化，但仍較2015年1月至今年1月間的長期平均82%為高，另新上市申請因大型內企尋求於港第二上市而回升，亦會有利ADT增長。

高盛報告稱，港交所目前有近30家A股公司待審批於港上市，高盛亦預計有更多IPO，以及北水參與度續增加，均帶動股票市場成交量上升。

雖然港交所純利略勝預期，且績後獲多家券商唱好，但受美國對中國再加一成關稅的消息拖累，港交所股價隨大市下跌，昨跌4%至350元，成交額53.6億元。