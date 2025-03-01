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港零售基金去年淨流入961億 飈65倍

【明報專訊】香港投資基金公會公布，去年香港零售基金銷售數據，整體基金淨流入約123.2億美元（約961億港元），較2023年的近1.9億美元大增65倍。按公會所統計的34個基金組別細分，環球債券基金及北美債券基金淨流入最多，於去年分別淨流入近67億美元和53億美元（見圖）。另去年全年本港零售基金總銷售額，按年升47%至817億美元，為3年來最多。

環球債券北美債券基金佔最多

投資基金委員會聯席主席黃德泰解釋，環球債券基金及北美債券基金，其孳息率較為吸引，投資者先前亦對於減息有所預期，減息利好債券價格，令投資者對債券基金需求較大。

於12個統計類別中，行業與主題股票（亞太區除外）基金和亞太區債券基金淨流出最多，去年分別淨流出約12.3億美元及12.8億美元。黃德泰續指出，行業與主題股票（亞太區除外），大多數為美國及環球科技類別的基金，相信投資者因過去升幅較大，於去年贖回獲利，令該類別基金出現淨流出。

至於中國股票基金及香港股票基金，去年分別淨流出約4.7億美元和3.8億美元。亞太區股票基金年內亦淨流出約4.4億美元。

港股基金今年以來認購反應不俗

被問及當港股近期因人工智能熱潮而回勇，今年首季以來的港股基金銷售情况時，投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，目前沒有銷售數據，但與不同銷售渠道溝通時，得知今年以來的認購反應不俗，但基金投資類型較為分散，市場並沒有出現「一面倒」偏向投資特定市場的情况，但他預料今年中國股票基金及港股基金的銷售會有所改善。黃德泰亦補充，市場上較少香港及亞洲科技主題的基金，大多數均為美國及環球科技基金。

值得一提的是，債券基金去年第四季淨流入約6.7億美元，較第三季的淨流入55.5億美元大幅減少。股票基金為連續第10個季度淨流出，去年第四季淨流出5.4億美元，但較去年第三季的淨流出12.2億美元，淨流出幅度大幅減少。