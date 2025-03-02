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美股三大指數尾段飈 倒升收市

【明報專訊】美股周五走勢波動，早段美國公布1月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升2.6%，較12月放緩，市場對聯儲局提早在6月減息的預期升溫，推動美股反彈回升。中段美烏總統會面時爆發罵戰，市場避險情緒升溫，美股一度轉升為跌，不過納指跌至200天線（18,358點）獲支持，美股尾市升勢擴大，納指上周五上升1.63%，收報18,847點；標指上升1.59%，收報5954點；道指上升1.39%，收報43,840點。

納指上月挫4% 10個月最大跌幅

2月內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型，打擊半導體美股估值，加上美國關稅威脅升溫，納指全月下跌3.97%，為10個月以來最大單月跌幅，反映半導體公司表現的費城半導體指數挫4.97%，為2023年10月以來最差表現，單計上周下跌7.2%。標指2月下跌1.42%，道指下跌1.58%。

美股上周五上升主要由科技股帶動，「神奇七俠」中止6連跌，其中Nvidia（英偉達）（美：NVDA）反彈3.87%，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升3.94%，不過年初至今累計仍跌22.74%。

Northlight資產管理投資總監Chris Zaccarelli認為，目前美股估值較高、企業被迫應對政策高度不明朗，市場普遍仍認為美國經濟衰退的風險極低，故對市場仍非常謹慎。

美國同時公布個人消費支出按月下跌0.2%，為去年3月以來首次下跌，亦差過市場上升0.1%的預期，市場對美國經濟放緩憂慮提升，另外美國企業憂慮關稅提早進口擴大貿易逆差，阿特蘭大聯儲銀行經濟模型GDPNow周五預測，美國GDP首季或按季倒退1.5%，若然實現將為3年來首次收縮。

市場料儲局6月減息概率升至逾80%

上周五市場預期聯儲局6月減息概率，上升約11個百分點至80.81%，料至6月累減兩次的概率更升6.8個百分點至22.79%。加上資金因避險流入債市，上周五2年期美債孳息率一度自4個月以來首次跌穿4厘，收報4.007厘，10年期美債孳息率收報4.22厘，續見近3個月低位。