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內地上月製造業PMI報50.2 勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，內地2月製造業採購經理指數（PMI）報50.2，按月升1.1，重回擴張範圍，且比市場預期49.9為佳。構成指數中，生產指數按月上升2.7至52.5，新訂單指數上升1.9至51.1，皆重回擴張，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，製造業產需明顯改善。

美國2月初公布將對華進口貨品加徵10%關稅，但2月PMI顯示，新出口訂單按月升2.2至48.6，為去年8月以來新高。從業人員指數按月升0.5至48.6，惟仍處於收縮區間。按企業分類，大型企業PMI為52.5，按月升2.6重回擴張，惟中型企業PMI按月下跌0.3至49.2，小型企業PMI亦跌0.2至46.3。

非製造業PMI符預期

另外，2月非製造業PMI報50.4，按月升0.2，與市場預期持平，當中服務業PMI按月跌0.3至50，建築業按月則急升3.4至52.7。非製造業新訂單指數為46.1，按月降0.3，反映市場需求景氣回落，業務活動預期指數為56.6，比1月略降0.1。綜合PMI報51.1，按月升1。

彭博研究：內地供需嚴重脫節

彭博經濟研究認為，2月製造業PMI大幅上升，非製造業回升幅度較小，完全由製造業、建築業和大型企業帶動。供應側支持PMI回升，掩蓋私人需求進一步疲弱，2月雖然受惠假日消費、股市上升和電影《哪吒2》爆紅提振服務業，惟服務業景氣度回落，顯示內地供需嚴重脫節，有迫切性推出加強刺激需求措施。

內地首兩季PMI易受春節長假因素影響，保銀資產管理首席經濟學家張智威表示，製造業數據相對穩定但可能受季節因素影響，需要進一步數據才能更準確評估目前情况，首兩季進出口總額數據將於周五（7日）公布。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，2月內地節後復產，加上以舊換新等政策繼續發揮作用、基建投資亦較活躍，帶動大型企業製造業PMI指數大幅上揚。