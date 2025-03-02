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西方企業覬覦重投俄羅斯 恐障礙重重

【明報專訊】在特朗普主政的美國跟俄羅斯展開談判之際，不少外資已經摩拳擦掌，打算恢復俄羅斯業務。有外媒引述業內人士稱，大量外資正在試水溫，一旦俄羅斯開放經濟，很快就會重返當地。然而，西方公司要面臨多重問題，例如俄羅斯總統普京表明要規管外資，保障俄企利益；另外，俄中貿易日趨緊密，中資企業近年進駐，即外資或須面臨更激烈競爭。此外，俄羅斯經濟增長放緩，利息及通脹高企，亦不利外資重新站穩陣腳。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、《華爾街日報》、路透社、《莫斯科時報》、Interfax

據基輔經濟學院資料，自俄烏開戰以來，共475家外資企業離開俄羅斯市場，另有1360家企業縮減俄羅斯業務。據《金融時報》引述學院數據，在過去3年俄烏戰爭中，外資至少蒙受1670億美元的直接損失，包括撇帳及部分資產扣押等。報道指出，逾40億美元的美企資產遭扣押，包括埃克森美孚、摩根大通等，單計美企已佔西方企業損失總額約三分之一。

FT：外資3年至少失1670億美元

該報引述跟離開俄羅斯的外資工作的人士稱，自美俄在沙特會談以來，外資愈來愈有興趣重返俄羅斯，尤其美資。有駐莫斯科的西方企業管理層說，現時有大量公司正在試水溫，例如Netflix、可口可樂或麥當勞屬於這類技術不敏感的行業，且營運模式便捷，「那你大概會更快回來」。

過去兩周，親政府的俄羅斯媒體及Telegram頻道發布消息，稱Zara、Uniqlo、可口可樂、Visa、萬事達卡等著名品牌正在積極審視重返俄羅斯。美資跨國律師行Covington & Burling合伙人David Lorello指出，俄方正向美國推銷解決戰爭的經濟機會。

《金融時報》引述消息稱，部分美資企業已表達初步意向，希望恢復俄羅斯業務，惟暫時未有人有實際行動恢復。該報道指出，部分俄羅斯官員歡迎信用卡品牌Visa、萬事達卡，以及數個西方奢侈品牌，其他官員則認為空位應留予俄羅斯的替代品。

該報又引述接近Uniqlo俄羅斯業務的消息稱，自公司暫停運作當地約50間店舖後，現時業務正在「休眠」，雖然未積極考慮重啟業務，但若俄羅斯經濟重新開放，可能很快執行重啟計劃。

普京：西方企業重返或納規管

不過，重返俄羅斯的也未必是平坦大道，現時俄羅斯對外資已起戒心。俄羅斯總統普京1個多星期前亦在未來技術論壇上表示，俄羅斯可能規管那些尋求重返的西方企業，以保障俄企的競爭優勢，形容這些法例「微妙謹慎，卻是必要的」。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）補充，俄羅斯讓西方企業進入國內時，應只限於對經濟體沒有風險的範疇，免得「有人再走錯路」。

俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）表示，若外資尋求重返俄羅斯，俄方會逐個個案審視。他又稱，除非西方國家撤銷制裁，否則難以討論細節，惟他強調，外資不可能如以前般就這樣奪回資產及回來俄羅斯。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）補充，西方企業不是經濟營運者，而是被有敵意的政權利用的工具，在混合戰上對付俄羅斯。

俄料經濟增長放緩 不利商家回歸

有外資不介意回來，但要面臨苛刻條款。雷諾汽車（法：RNO）於2022年5月將手上俄羅斯汽車公司Avtovaz的67.6%股份售予俄羅斯的NAMI（中央科學研究所汽車及汽車引擎研究所）。日前雷諾汽車行政總裁Luca de Meo表示，如有機會，不排除公司重返俄羅斯開展業務的可能性。

不過，Avtovaz行政總裁Maxim Sokolov表示，只有雷諾願意補償撤出後2023至2025年間的投資金額，才有可能回來俄羅斯，期內投資總額涉逾1100億盧布（約13億美元）。莫斯科市長Sergei Sobyanin稱，雷諾公司「幾乎沒有機會」在俄羅斯重新插旗。

即使能重返俄羅斯，現時其經濟環境未必有利商家。俄羅斯央行於2月中調整增長預測，去年全年俄羅斯GDP增長4.1%，料今年全年增長放緩至1%至2%，明年進一步放緩至0.5%至1.5%。該央行指出，內需增長仍超過擴大商品及服務供應的能力，且貸款活動加速降溫變得更加明顯，家庭儲蓄率急升，加上勞動力緊縮，料俄羅斯通脹持續高企，今年全年通脹高達10%。俄羅斯央行利率亦自2023年7月起再次飈高，去年10月起達21厘，創出歷史新高。

中俄貿易額去年再創新高

外資若成功重返俄羅斯，亦要面對特殊的市場環境，例如地緣政治令中俄貿易關係格外親密。據中國海關總署數據，去年中俄貿易總額再創歷史新高，以人民幣計價，達1.74萬億元人民幣（約2388億美元），按年增長2.9%，惟增幅已較2023年的32.7%大幅放緩。普京去年底表示，相信俄中貿易額將繼續增長。

就算是西方企業自身，美資與歐資之間也可能出現分化。美國總統特朗普早前表示，正與普京認真討論美俄之間的「重大經濟發展交易」。普京亦回應，稱俄羅斯準備好與美國在俄佔烏克蘭地區合作採礦，相信美企在俄羅斯採購鋁時，可賺到大錢。

有駐莫斯科的歐洲管理層表示，憂慮重返後競爭環境是否公平，俄羅斯外長拉夫羅夫說過美資可能會在俄羅斯市場取代歐資，其他企業對此番話耿耿於懷。

美國國務院前高級制裁官員Edward Fishman表示，假設歐盟及英國對待俄羅斯的制度仍在，銀行及跨國企業面臨的風險仍然很高。他預料，如美國有意單方面撤銷制裁，歐洲反而會着力加強制裁。

智庫：俄本土經濟精英已出現

智庫國際戰略研究所資深研究員Maria Shagina認為，未來數年美俄之間不會出現經濟正常化，即使撤銷制裁，亦不會扭轉俄羅斯政治及經濟生活已經劇變的事實。她補充，俄羅斯一直增補針對外資的經濟法律，加強國有化，新一批本土經濟精英已經出現。

她分析，從俄羅斯政府角度，總不可從忠誠者手上取走資產，歸還予以前的擁有人。

[企業地球村]