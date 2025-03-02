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薛偉傑：內地手機品牌MWC「晒冷」 努比亞Focus 2 Ultra特設旋轉鏡頭環

【明報專訊】一年一度的「世界流動通訊大會」（MWC）將於3月3至6日在西班牙巴塞隆拿舉行。內地智能手機品牌紛紛展出新產品或概念產品，並預早放風。

據內地媒體報道，中興通訊（ZTE）旗下品牌「努比亞」（nubia）將會展出其新款旗艦手機Focus 2 Ultra。該手機特有一個實體的旋轉鏡頭環，支援手動調整光圈和焦段。傳聞有內地的攝影博客實測之後認為，Focus 2 Ultra的夜景進光量提升了80%，長焦端畫質可以碾壓同級旗艦手機的潛望鏡頭。此外，這個金屬環還可以讓用戶自訂快捷功能，例如左轉啟動街拍模式，右轉秒開電影運鏡等。

另外，「努比亞」還會展出一款上下翻摺的小摺疊屏手機Flip 2，屏幕6.9吋。其突破之處在於鉸鏈技術，令摺痕淺至幾乎肉眼看不見。傳聞根據測試，即使摺疊20萬次之後，其屏幕的平整度仍然超過98%。

「傳音」三摺屏手機厚11毫米

至於一向主攻非洲市場的「傳音」（Tecno），亦會突破性展出一款超輕薄的三摺疊屏概念手機Phantom Ultimate 2。該手機的賣點是，完全摺疊之後，厚度只是11毫米，屏幕為6.48吋。而完全展開之後，屏幕則達到10吋，長寬比為4比3，可以作為平板電腦使用。

另外，聯想則會展出一款在機背加上太陽能光伏板、讓太陽能協助充電的概念手提電腦。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]