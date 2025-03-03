渣打香港冀今年貸款低單位數升

股樓好轉 客戶有投資需要

根據金管局截至去年底數據顯示，本港總貸款和墊款按年跌2.8%，惟渣打香港同期貸款仍錄得0.34%的升幅。禤惠儀稱，去年減息後，加上近期股市和樓市情况好轉，客戶始終有投資需要，而企業亦正開始考慮部署業務多元化，相信今年貸款市場會較去年略為好轉，但不會過分樂觀，因息口及宏觀經濟仍存不確定。

企業及投資銀行（CIB）業務方面，禤惠儀指出，隨旗下企業客戶對風險管理的需求增加，客戶對於宏觀交易及信貸交易需求強勁。渣打香港CIB業務去年收入創新高，按年升6%，主要受CIB業務內的環球市場收入創5年新高所帶動。另她提到，2018年CIB業務收入當中僅有6%來自新經濟客戶，而隨着新經濟企業客戶業務壯大，目前其收入佔比已提升至12%。

率團中東路演 客戶反應熱烈

禤惠儀提到，渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華，以及渣打銀行（中國）行長、總裁兼副董事長魯靜，於上周亦率團帶領30名內地及香港本地客戶，到中東路演，去探索中東當地的發展機遇，如基礎建設或上市等，她稱，該路演團報名人數近乎額滿，客戶反應熱烈。

至於財富管理及零售銀行業務（WRB）方面，禤惠儀稱，去年渣打香港WRB收入亦創新高，按年升15%，高於渣打集團（2888）WRB收入按年升幅11%，當中佔WRB收入最大比重的財富管理解決方案，其收入亦按年錄得雙位數增長，她解釋相關收入上升主要受新富裕客户數目按年升9%，以及吸納淨新增資金亦按年升64%而推動。另禤亦提到，WRB內的存款按年升16%。

展望未來，禤惠儀表示，渣打香港今年將繼續循集團專注富裕客戶業務，以及跨境業務的策略去發展。於WRB方面，渣打香港於去年增設客戶經理（RM）或財富專家（Wealth Specialist）共100個，將續擴充投資專家人手，另擬於今年在香港開設第六間財富管理中心，其選址將適時公布。