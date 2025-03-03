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上市公司商會資本市場協會 撐設退市場外平台 免淪「牆紙」

標籤：經濟

【明報專訊】現時在港退市證券並無替代交易平台，財政司長陳茂波日前在《財政預算案》中表明會研究設立退市後場外交易機制。香港資本市場專業人員協會及香港上市公司商會表態支持，認為可為退市公司的股東提供一個退出的平台，不用「股票」變「牆紙」，以及為未達上市要求的中小型企業提供服務。

諮詢期至本月19日

港交所（0388）在去年12月發表的優化新股市場定價諮詢文件中指出，現時退市證券並無替代交易平台，意味在長時間停牌後被取消上市地位的發行人股東失去退出機會。有持份者建議該所考慮採用其他市場，如美國的方法，允許在場外交易平台上買賣退市證券。港交所現就本港是否應建立場外交易市場，包括是否應開放予公眾投資者等諮詢市場意見。諮詢期於3月19日截止。

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠表示，場外交易平台性質與掛牌系統相若，現時美國及內地都設有場外交易市場，如美國「粉紅單」交易市場及內地「新三板」等。部分海外的場外交易市場，更讓成長型公司透過系統集資。香港現時有不少中小企未能達到上市要求，如成立場外交易掛牌系統，可予這些企業先掛牌機會，提高透明度，利便日後壯大集資。此外，公司除牌後可進入場外交易機制，令投資者有退出機會，不用股票變「牆紙」。

至於場外交易平台是否由港交所經營、如何監管、散戶能否參與、是否需設莊家制等細節，仍要待討論，認為監管機構需要就場外交易機制再獨立諮詢市場。

黃明偉：除牌對小股東傷害大

香港上市公司商會總幹事黃明偉稱，該會原則上支持，現時有不少公司因上市規則第13.24條，即未能維持足夠業務運作或資產而需停牌。若主板連續停牌18個月或GEM公司連續停牌12個月，聯交所可取消有關公司的上市地位。公司一旦除牌，對小股東傷害很大。

證券期貨總會：增監管成本

不過，證券及期貨專業總會就不同意，認為會增加監管的複雜程度和成本，場外交易市場的交易可能缺乏透明度，容易出現操縱市場和內幕交易等行為；亦可能會導致市場分割，影響市場的整體效率和流動性。

據港交所資料，截至上周五（28日）止，2025年主板新上市公司有10間，除牌公司有6間（見表1），包括4間上市地位按照《上市規則》的除牌程序予以取消，以及兩間自願撤回上市地位，如私有化等。另有54間主板長期停牌公司，即停牌3個月或以上（見表2）。