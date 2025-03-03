瑞銀投行鄧維慎：港要解財赤 須GDP增長回升

明報記者 葉創成

本港政府在2004/05年度至2018/19年度連續15個年度錄得綜合盈餘後，隨着2019年及2020年先後爆發社會事件及新冠疫情，加上近年不再奉行高地價政策以致地價收入大減，因此2019/20年度至今5個財政年度，除了2021/22年度錄得綜合盈餘外，其餘4個年度均錄得綜合赤字，而且均屬於「千億財赤」，因此財政司長陳茂波上周三發表2025/26年度《財政預算案》備受關注。根據陳茂波最新預測，未來3個年度的綜合赤字料逐步收窄，並且於2028/29年度由綜合赤字轉為盈餘（見圖1），上述預測是否符合現實、可以兌現呢？瑞銀投資銀行鄧維慎上周四就《財政預算案》與媒體進行答問時就此有詳細分析。

勞動人口參與率若回升 利經濟增長滅赤

鄧維慎首先指出，政府過去一段時間推出不少政策對支持經濟增長屬有效，例如隨着政府近年積極引入人才，人口總數已由跌轉升，去年底處於接近歷史高位（見圖2），這對整體經濟肯定是有幫助的，但美中不足的是，目前勞動人口參與率與疫情前高位比較下跌幾個百分點，因此未來推動經濟增長及收窄綜合財赤的關鍵便是要提高勞動人口參與率，他分析說：「在財赤層面，假如勞動人口增加，便有更多人交薪俸稅，政府便有更多稅收，有助縮減財赤；在經濟層面，假如勞動人口增加，不單服務業質素會提高，有助消費服務業增長，也會把整個經濟的效率也帶動起來。」

上文鄧維慎所提及的勞動人口參與率，《Money Monday》翻查政府統計處資料，勞動人口是指15歲及以上陸上非住院人口，並符合就業人士或失業人士的定義，勞動人口參與率是指勞動人口佔所有15歲及以上陸上非住院人口的比例。

與2018年中比較 勞動人口跌近18萬

根據政府統計處數據，本港2018年6月至8月期間平均每月勞動人口為400.59萬，勞動人口參與率為61.4%，均屬於至今最高，但跟着6年半便反覆下跌，去年11月至今年1月期間臨時數字平均每月勞動人口跌至382.67萬，勞動人口參與率跌至56.9%，分別較上述高位回落近18萬人及4.5個百分點（見圖3）。

值得注意的是，即使去年底本港人口總數處於753.42萬，比2018年中的745.26萬增加逾8萬人口，期內勞動人口卻不升反跌，也出現「人口總數增加，勞動人口卻下跌」的問題。

倘貿戰升溫 經濟增長放緩令財赤超預期

除了本港勞動人口參與率下跌外，鄧維慎指出，中美貿易戰若升溫，是本港經濟增長短期要面對另一挑戰。他解釋，雖然本港是全球貿易中心，尤其是近年在高附加值貿易上做得非常好，但若美國今年第三季開始向中國加徵60%關稅，這會導致比較嚴重的全球貿易下滑，本港也會受到影響，明年GDP增長料顯著放緩。

基於上述分析，鄧維慎擔心，若中美貿易戰升溫的話，2025/26及2026/27年度綜合赤字均會高於《財政預算案》的預測，即分別高於670億元及200億元。

若看2026/27年度以後，鄧維慎強調，本港能否收窄甚至消滅財赤，關鍵是經濟中長期增長能否提速，例如GDP增長回升到3%，他表示：「以中長線的緯度，我們最重要觀察的指標就是要看到GDP增長回歸。」

本港去年GDP按年增長2.5%，而陳茂波上周三發表《財政預算案》時預測GDP今年繼續溫和增長，全年增長介乎2%至3%，鄧維慎相信，中長期有關增長仍有提速空間：「在2013年至2018年期間，香港GDP年均增長約3%，近年出現『增長缺口』意味着將來還有一定的增長潛力可以去發掘，如果能夠發掘好GDP增長潛力的話，我對政府在2028/29年度回復收支平衡是有信心的。香港周邊的經濟體能夠做到GDP增長率重返疫情前水平，我相信香港也一定能夠做到。」

財政狀况仍健康 發債空間較大

鄧維慎總結，本港目前對比亞洲其他經濟體，財政狀况仍然較健康，當經濟面對挑戰時，政府作出財政支持仍然合適，當中，政府發債是有效手段，目前政府的負債比率整體約15%，較亞洲其他經濟體相對較低，發債空間亦比較大，關鍵是如何藉此推動中長期GDP增長回升至3%。

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