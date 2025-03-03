moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

德勤：澳門新興產業存上市需求 港澳債務工具聯網 助港成超級接駁平台

標籤：經濟

【明報專訊】澳門經過多年博彩業一業獨大，正探索產業多元化發展。德勤中國澳門分所主管合伙人鄭偉傑表示，已見當地新興產業初具成績並有上市需求，料澳門將來赴外上市者不再限於博彩及建築公司，除了股本融資，德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，隨着港澳兩地推動債務工具中央結算系統聯網，澳企亦有機會參與本港債市，令香港發展成超級接駁平台。

明報記者 陳偉燊

鄭偉傑透露，目前大灣區的芯片設計，已有超過60%來自澳門，亦見有外國回流的澳門本地博士級人馬發起人工智能公司，將研究成果帶到橫琴轉化，開發供日常生活如入屋開冷氣等智能語言辨識工具，其語音合成方案亦適用於國產電動車，鄭指有關公司有研究到北京、香港等地上市。另有澳門企業利用咖啡、茶葉渣等製作板材，因應不同企業客戶需求在橫琴去開發所需材料，然後交付深圳廠房生產成品及於東莞營銷，並進駐香港科學園進一步開發，成為當地新興企業在大灣區發展的典範例子；甚至有大健康企業，去年第四季在澳門推動具「治未病」概念（中醫概念指「未病先治」）的養生園區，投資規模達數十億元，亦有足夠實力上市。

滴灌通助家辦覓投資對象

鄭偉傑稱，澳門已經準備好推動國際會計準則，惟另邊廂澳門企業要赴外上市同時，具當地特色的融資市場亦正陸續出現。他說，向中小微企提供融資的新平台滴灌通已於2023年8月推出，可讓家族辦公室、專業投資人等持份者尋求符合要求的投資對象，兼享每日分成，亦為業界衍生審計及網絡安全服務商機。

債市受捧 去年發債額2280億

另一方面，澳門債市亦漸見壯大，單是2024年澳門債市便有346宗上市，宗數比2023年升60%，發債額2280億澳門元。「愈來愈多發債機構、政府有興趣在澳門發債。」鄭偉傑說現時到澳門發債的品種包括國債、地方政府債及人民幣離岸債。澳門自2018年12月中創立債市，鄭指由數年前起至2024年，以人民幣計價的債券發行共480宗，累計值3460億澳門元，或3170億元人民幣，料續有內地非金融機構想到澳門發債，將來亦可做多些人民幣及澳門元債發行。

鄭偉傑稱，澳門市場要求發債機構需滿足有3年錄稅後盈利，最近一年有淨現金流等測試，以達至穩健財務狀况。當地亦要求發債體的資產淨值超過1億澳門元，相對香港要求發債體淨資產值普遍達10億港元，兩地債市面向目標不同。歐振興指出，澳門發債市場這樣便做到差異化，配合最近港澳兩地債務工具中央結算系統聯網，令香港發展成超級接駁平台，德勤可在財務測試及合規方面向有意經澳門發債的機構提供支持。