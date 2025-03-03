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當地推動多元產業 需稅務審計支援

標籤：經濟

【明報專訊】隨着澳門致力推動產業多元化，發展旅遊休閒、中醫藥大健康產業、現代金融業、高新技術等行業發展。德勤中國華南區主管合伙人歐振興接受本報訪問時預期，澳門推動產業多元化時，對實現數碼轉型、財務規劃、轉化、估值服務、項目落地、網絡安全，以及業務轉型上需要尋求協助，相信德勤作為當地最大專業服務機構，從中可發揮專長提供諮詢服務。

德勤設AI研究院拓大灣區服務

「澳門研發或初步發表的項目，已可以帶到橫琴去轉化，將產業落地。」歐振興指出，在實現產業落地過程中，其實牽涉財務、稅務、會計審計等，甚至在推動創新戰略過程中間，要提供很多諮詢服務。他們更已經在港設立人工智能研究院，研發適用的工具，將其服務輻射至大灣區。若企業需尋求在營運上、外判方面尋求幫助，他們提供諮詢（Advise）、實施（Implement）及維運（Operate）支援。

澳門拓現代金融可與港互補

澳門由於總面積只有30平方公里，在推動產業多元化時，德勤中國澳門分所主管合伙人鄭偉傑指出，一定要借助一水之隔的橫琴。德勤居中可幫助新興行業的企業建立適合組織架構，藉此受惠於橫琴的優惠措施。他觀察到陸續有澳門企業進駐橫琴，將研發成果轉化。至於香港能否發揮具體角色，他舉例以澳門於2023年成立首間基金管理公司時，德勤便曾經提供協助，相信反映澳門推動現代金融發展時，可與香港市場發揮互補作用。