投資者及理財教育委員會：防社交媒體「唱高散貨」投資騙局

炒股群組訛稱「專家」貼士

社交媒體上有很多以投資股票或「股票教室」為主題的群組，讓股民交流炒股心得和資訊。由騙徒開立的炒股群組，其實並不是為了與股民交流，而是為了營運「唱高散貨」騙局。為了招攬更多追隨者，有騙徒甚至會冒充一些公眾人物，例如財經界專家和意見領袖（Key Opinion Leader，即KOL），開立投資群組。

騙徒起初會在炒股群組中提供一些投資建議和推介，包括較穩陣和「大路」的股票，目的是為了避免投資者起疑心。然而，「唱高散貨」才是騙徒的真正目的，他們最終會推介一些容易被操控的股票，包括一些成交量低及股權集中的細價股。

為了增加說服力，騙徒會訛稱有專家提供的獨家貼士，甚至是內幕消息。他們大多會要求投資者在買入股份後提供截圖，讓他們把截圖轉發給幕後主腦，賺取佣金。「唱高散貨」下的股份，通常會被犯罪集團在股價升到某一個高位後大手沽出，令股價一哄而散，高位接貨的投資者損失慘重。

除了扮專家，騙徒亦可能自稱為持有金融監管機構牌照的人士或持牌公司職員，騙取信任。對於與自己交易的人和公司，投資者應查閱相關金融監管機構的牌照紀錄冊，核證其身分，以辨真偽。

另外，一些騙徒會偽裝成俊男美女、高學歷和專業人士等容易交友的身分，利用社交媒體廣結朋友。當找到行騙對象後，騙徒就會施展「美人計」或大打溫情牌，用甜言蜜語或者訛稱有專家股票貼士、內幕消息等，哄騙有關對象在高位接貨。

小心求證 防墮投資騙局

投資騙局看似五花八門，其實手法十分相似，主要都是以「高回報，零風險」作餌，引誘人們上當。世上沒有穩賺兼回報高的投資，網絡世界真假難分，投資者切勿輕信網上專家意見或資訊做投資，若有人在社交媒體表示有必賺的股票貼士或內幕消息，我們更加要小心提防。就算是親友推介的投資機會，也不要盲目誤信，因為他們也有可能已經墮入騙徒的投資陷阱。

投委會推「香港理財月2025」

投委會的年度旗艦活動「香港理財月2025」於3月展開，向公眾推廣良好的投資及理財習慣。本年度的主題為「反呃防騙 理財抗逆」，投委會與來自各界的支持機構合作，提供多項資源和活動，以加強市民的財務抗逆能力，並對金融騙局提高警覺。詳情請瀏覽投委會網頁：https://www.ifec.org.hk/web/tc/moneymonth/index.page。

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[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]