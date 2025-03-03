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簡慧敏：「點線面」強化財政整合 提速發展建未來

【明報專訊】感謝《Money Monday》的邀請，從今天起開啟了筆者的筆耕生涯。近期最熱門的話題，莫過於在上周（2月26日）出台的2025/26年度《財政預算案》。

今年《預算案》的亮點在於公共財政管理策略的新思維。在複雜多變的國際環境下，《預算案》立足「關鍵點」、緊扣「中軸線」、拓寬「覆蓋面」，與筆者此前的建議書主題「開源節流、穩定信心，改革求變、提速發展」高度契合。

立足「關鍵點」，開源節流固根基。善用公共資源是社會和經濟發展的根基。《預算案》在開源節流方面有新作為，推出「強化版」財政整合計劃，至2027/28年度累計削減7%經常開支，公務員編制從2026/27年度開始每年減2%，至2027年4月，削減約1萬個職位；「項目管控處」全方位管控工程開支，減低建造成本；還有優化採購和審計署工作坊等。此外，政府整合財政資源，從6個規模較大的種子基金回撥約620億元，並在「用者自付」、「能者多付」原則下，適度開源，包括增加飛機乘客離境稅及向人才和資本投資者入境計劃（CIES）申請人徵收600元申請費。不過，CIES申請人為高淨值人士，收費有調升的空間。公務員薪酬調整機制及「跳薪」制度亦應適時檢視，以加強公務員團隊的積極性。

政府發債宜增機構投資者佔比

緊扣「中軸線」，提速發展建未來。恪守財政紀律固然重要，但制勝關鍵始終在於開闢新的經濟增長點。《預算案》針對創科產業的未來佈局做部署，特別是人工智能和航空方面有新猷。同時，推出「三個中心」的一系列措施，活化香港資本市場及強化區位優勢，展現政府投資未來的魄力。

此外，政府宣布未來5年每年發債1500億元至1950億元，借款上限上調至7000億元，政府債務佔GDP比率約12%至16.5%，遠低於大部分其他先進經濟體（如新加坡175.8%、日本248.7%）。

基於發債所得資金不會用於經常性開支，加上北部都會區工程陸續展開，未來5年每年工程開支達1200億元，發債建未來是合宜之舉。筆者亦支持未來將綜合帳目分別以經營帳目和非經營帳目展示，更準確反映發債建未來的基調。不過，為了避免短期內要還債，建議政府以中、長期債券為主，並增加機構投資者佔比，發債所得明確用於北都發展，讓工商界和深圳方面有信心對接發展。

資本市場巨大潛力仍有待釋放

拓寬「覆蓋面」，揚帆開拓新藍海。機遇何來？在一國兩制下，「背靠祖國、聯通世界」是香港最大的底氣。資本市場的巨大潛力仍有待釋放，《預算案》提出了多項與筆者建議不謀而合的金融措施，也積極回應港澳辦主任夏寶龍對香港發展的明確指示——聯動大灣區，積極融入國家發展大局。其中，促進河套合作區創新要素跨境便捷流動、繼續支持前海先行先試等，是筆者多年來致力推進的議題，也是筆者向深圳市政協提交的提案主題。

在「引進來、走出去」的雙向開放平台方面，筆者建議政府在推廣「遷冊制度」時不可忽略內地企業，在「走出去」時抓住國際形勢變化的方向，緊跟國家戰略主動作為。

總而言之，政府必須用好「一國兩制」此一內地和其他國際城市均沒有的獨有優勢。至於如何「堅守一國之本，發揮兩制之利」，繼續改革求變，提速發展，未來有機會再與讀者分享筆者的想法。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡慧敏 簡言之]