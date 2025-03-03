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《幫你格價》：預算案減派糖 自願醫保助扣稅

【明報專訊】儘管新一份《財政預算案》續有「派糖」措施，惟力度減少。稅務優惠「減甜」下，要減低來年的稅務開支，或可考慮於今年3月底前趕上扣稅「尾班車」，若選擇「扣稅三寶」中的自願醫保計劃（VHIS），除可享稅務減免外，更可增加自身的醫療保障。

明報記者 劉敬華

上周發布的《財政預算案》「派糖甜度」有所下降，如寬減2024/25課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1500元，便較2023/24課稅年度的寬減上限3000元為低。意味若打工仔計入課稅的薪金及可扣稅項目未變，於明年的稅季或要交付更多稅款。要減低來年的稅務開支，增加扣稅項目是其中一個方法，如可考慮投保於「扣稅三寶」之一的自願醫保計劃，每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8000元，便可於「扣稅」的同時，為自己增添醫療保障。

要留意的是，2024/25課稅年度將於今年3月31日結束，若要趕上這個課稅年度的扣稅「尾班車」，便要於本月底前成功投保自願醫保計劃。至於選擇方面，目前自願醫保產品主要分兩大類，分別為標準計劃及靈活計劃，一般而言標準計劃的保障額較低，約為一次住院的六至七成費用，未有任何醫療保障的人士宜選擇靈活計劃，因靈活計劃為標準計劃的升級版，保障額相對較高，保障項目亦會較多。雖然靈活計劃的保障項目較多，但保障項目愈多，保費往往較高，宜於兩者間取得平衡，選擇時應考慮相關保障項目是否符合自身的需要，如於住院、手術及日間手術等必要醫療保障外，是否需要如家居看護等其他的醫療保障。

3月底前投保可趕上「尾班車」

還要留意賠償限制，靈活計劃一般可再細分為，附設額外醫療保障（Supplementary Major Medical，簡稱SMM）的計劃，以及不設細項上限全數賠償保障的計劃，前者當索償的醫療開支超出保障項目賠償上限時，餘下的醫療費用可在此項目中得到賠償，而後者則為只要索償的醫療開支不超出每個保單年度的總保障額，便可全數獲得賠償，相對較具彈性，惟要留意每個保單年度的保障上限，或終身保障上限是否足夠。

當然，年度或終身保障上限愈高，保費自然不低。期望獲得較高保障額，以減低一旦患上嚴重疾病的醫療開支，但又不想負擔太高的保費，或可考慮市場上設有自付費的全數賠償計劃。自付費或稱墊底費，為投保人每次索償需自行承擔的一部分費用，餘下醫療費用則由保險公司全數支付，由於投保人需負擔一定醫療費用，因此自付費愈高，保費可相對減低，適合已有其他醫保的人士選用，如在職人士公司有提供醫保，便可與此類設自付費的醫保協調使用。

要緊記，醫療保障是長線的，比較時不應只着眼於保費，因保障額若不足，保費再低亦無用，故於比較各計劃的保障項目是否符合自己需要同時，同時要比較保障金額上限，更要比較目前年歲和屆退休年齡的保費，以及選擇自付費的可行性，以選出自己可輕鬆負擔的保費，又能提供相對較大保障的計劃。假設未來有於海外退休的計劃，選擇自願醫保計劃時，宜留意計劃的地域保障範圍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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