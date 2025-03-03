James Ringer：美息料續高企 固定收益投資仍樂觀

收益率曲線顯示預期利率正逐漸回歸正常水平。多年來，我們一直預測美國經濟將下行或步入衰退，現在，大多數市場評論員和我們一樣都預測2025年美國經濟將會錄得有正面增長。然而，有數個已知的未知因素正在引致投資市場動盪。首先，特朗普當選美國總統，其政策可能會導致通脹持續居高不下，可能需要在較長時間內維持較高的利率，這將導致市場出現一些波動。

由於數據波動程度高，利率波動隨之而變高，這主要受到新冠疫情後經濟重啟的影響。這使得投資者對數據發布更加敏感，從而導致投資市場走勢變化非常快。我們已經看到，僅憑一份美國就業報告就能顛覆整個市場狀况。第二個已知的未知數是各地政府借貸的水平，例如，美國政府債務佔國內生產總值（GDP） 的比例達到了第二次世界大戰以來的最高水平，預測在未來數十年內還會進一步上升。美國並非唯一遇到這些問題的國家，但它卻擁有全球最大的債券市場。如果債務變得難以為繼，債券市場往往會懲罰借款人。長遠而言，特朗普政府和政府債務都會造成借貸成本上升。

債券可發揮更好分散風險作用

然而，利率正處於下降趨勢。通脹似乎受到控制，收益率曲線亦已恢復正常水平。固定收益領域正在回歸正常狀態。但從債務水平上升到引起通脹的經濟政策，仍然存在大量風險。在這個利率波動的新世界中，我們認為在投資於固定收益市場時應三管齊下。

首先是分散投資，這可能是最具爭議的觀點，因為2022年的情况確實令人對此起疑。那一年，債券和股票的回報都錄得負數，但我們可以看到，股票及債券存在着非常明確的相關性，即是能分散投資的程度。相關性愈低，分散性就愈高。我們自1960年代以來的分析顯示，當通脹高企時，該相關性也很高，這正是我們在2022年看到的情况。那時候，債券並不能提供人們認為應有的對冲作用。但自此以後，我們看到的不僅是通脹下降，相關性也下降了。

因此，我們認為股債不一定會出現負相關性，但其相關性肯定會下降，因此債券應該能發揮比現在更好的分散風險作用。

通過揀市場債券曲線實現超額表現

但重要的是，分散投資實際上會為你帶來收益。在新冠疫情之前，債券作為分散投資工具並未為投資者帶來收益，而現在卻可以。如果將其與高市盈率倍數時的股票預期回報起點做比較，我們認為固定收益本身就是一個相當引人注目的投資選擇。

最後，是透過主動型管理來實現一定的超額投資表現。在新冠疫情之前，各國央行均維持零利率。到了疫情時期，它們都採取了相似的措施，所有經濟體都經歷了同樣的通脹。因此，很難真正看出各經濟體和債券市場之間的明顯差異。但如今，各國經濟體的情况截然不同，通脹和增長率也各異，各國央行均採取了不同的做法，這讓我們可通過選擇市場地域和債券曲線部分來實現超額表現的機會。儘管以上三種情况對不同投資者的重要程度可能有所不同，但其實際固定收益市場環境比許多新聞頭條所暗示的更為樂觀。

施羅德投資固定收益投資組合經理

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[James Ringer 投資先鋒]