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溫傑：阿里巴巴推動AI戰略 估值具上升空間

【明報專訊】阿里巴巴（9988）早前公布了去年第四季業績，重點不是盈利優於預期而推升股價，焦點應是其人工智能（AI）部署取得顯著進展。誠如管理層所表示，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升，集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。我們認為，若集團進一步推動其AI業務，不單可增加收入，並可推升其股票的估值，中長線前景值得憧憬。

AI相關收入連續六季3位數增長

以下主要討論淘天及雲智能部分。淘天集團為阿里的重要核心業務，收入及盈利佔比均最大，其盈收將繼續主導阿里的短期業績。去年第四季此分部的客戶管理收入按年增長9%至1007.9億元人民幣，較以往有所改善，原因除商品交易總額（Gross Merchandise Volume, GMV）增加外，亦受惠電商貨幣化率（Take Rate，指電商平台將GMV轉化為收入的比率）的提升所帶動。而後者的上升主要得益於基礎軟件服務費的全季度影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。

同期雲智能分部收入為317.42億元人民幣，增長更達13%。收入增加主要由公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。值得注意的是，AI相關產品收入已連續6個季度實現3位數的按年增長。管理層強調，未來將繼續投入技術創新，尤其是在AI基礎設施方面，以提升AI領域的雲採用量，並維持市場領先地位。

集團於今年1月開源了新一代多模態模型Qwen2.5-VL，並推出旗艦版模型Qwen2.5-Max。這兩個模型在公認的基準測試中均取得全球領先的成績，並通過Qwen Chat和集團旗下的百煉平台開放給用戶和企業使用。另外，集團於2月24日發表公告，宣布會於未來3年投入3800億元人民幣用於AI和雲計算基礎設施，反映管理層對AI業務變現前景充滿信心。

我們認為，隨着阿里核心電商業務盈利及雲業務收入能見度提升，將增加投資者信心，中長線估值有望進一步增加。雖然近月其股價已大幅揚升，但市盈率仍然遠低於全球同業，往後估值仍有上升空間。策略上，大家可以把握近日的大市下跌，分注部署。惟要留意的是，始終短期阿里累積了顯著升幅（由農曆新年前約88.3元升至2月24日最高的140.9元，升幅接近60%），部分投資者或傾向鎖定利潤，加上大市亦見回調，短期股價將持續波動。

分散投資可留意科指ETF

除投資阿里外，如果投資者看好科技股後市，亦可留意科技指數ETF，以分散投資。事實上，在業績期內，除非抱有很大信心，否則應避免過度投資於個股（特別是個別未公布業績的公司）。科指ETF例子包括南方東英恒生科技指數ETF（3033）及南方東英恒生科技指數每日槓桿（2x）（7226）產品等。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]