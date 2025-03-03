袁國守：恒指能否重上10天線成關鍵

可是，美國總統特朗普上周預告，明天（4日）將向中國在原先徵收10%關稅上再加10%，市場憂慮中美貿易戰再度升溫，港股於24,000點遇阻力，先看恒指能否重返10天線約23,142點，一旦短期內未能重上此水位，可能進一步調整至22,000點。

雖然全國兩會將於本周二及三（4日及5日）在北京召開，市場憧憬兩會概念股有機會借勢炒作，但熱錢或先避一避風頭，待兩會結束後再入市，加上DeepSeek效應有所減退，故如上周提及，假如重倉甚至做了槓桿，特別是持有近日累升不少的AI概念股，不妨考慮減磅或先行「食糊」，待調整過後才再吸納。

編務方面，今期開始《Money Monday》邀請了立法會議員（選舉委員會界別）簡慧敏撰寫專欄，簡議員現為中銀香港（2388）總法律顧問，精通銀行、金融、收購和合併、基礎設施投融資等領域，相信她的見解可為各位帶來裨益。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]