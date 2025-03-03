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廖偉強：樓市轉活 炒家也有功勞？

標籤：廖偉強

【明報專訊】很多人對樓市炒家都看得十分負面，而且往往將他們的行徑與樓價急升掛鈎，又認為他們沒社會責任。筆者從事地產代理近40年，見證本港樓市發展。80年代的地產買賣沒什麼政策規限，不同的物業可隨意炒賣，所以當時確實有很多炒家應運而生，有些甚至是全職炒賣。

其實，每當樓市交投熾熱及樓價上升時，很多人都會看準時機，投機圖利，所以炒家活躍於市場是在所難免。正如股市高漲時，買股票的人也不見得大部分是入市收息的長線投資者。今天的樓市，買賣成交已沒受任何辣招綑綁，炒家絕對可趁大好時機圖利，但在這段時間中，炒家入市的數量依然非常少，他們很多都深知道目前的經濟狀况，就算能夠在低位買入，也未必容易可以短期內高沽，所以寧可按兵不動。

筆者在80年代已經常接觸到炒家，他們非常專業，除了時刻留意地產市場的動態和樓價走勢外，亦會緊密與地產代理聯絡，了解市場變化。所以，他們往往能夠用迅雷不及掩耳的速度，去吸納有潛質的物業。他們非常熟悉物業的各項特點，也知道最新價格走勢，甚至毋須到現場睇樓就下決定，以至可以捷足先登。炒家用「真金白銀」，加上自己的眼光去入市，他們加速市場流轉。而且當用家發現往往慢人一步，下次就會加快下決定，這樣也算得上是激活市場，令交投熱鬧起來。縱使炒家立心短線圖利，但對社會也沒產生不良影響。况且炒家是小眾，不可能消耗市場所有貨源，囤積居奇，所以不太可能影響樓價。說到底，樓價走向是供求決定，而不是炒家在帶風向，所以當樓價能回升，大家也不用介懷小部分人能短線獲利。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]